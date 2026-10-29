Le club d'Al-Nassr a dévoilé sa composition de départ pour affronter Al-Khaleej, ce jeudi soir, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League. Un match lors duquel les Mondiaux visent à récolter trois nouveaux points et à maintenir la pression sur Al-Hilal, leader du classement.

Al-Nassr dispute cette rencontre sous la houlette de son entraîneur Ange Postecoglou, en s'appuyant sur le Portugais Cristiano Ronaldo et le Sénégalais Sadio Mané en pointe, aux côtés du Portugais João Félix et d'Abdullah Al-Hamdan, tandis qu'Al-Khaleej cherche à repartir avec un résultat positif face à un adversaire qui lutte pour le sommet du championnat.

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Al-Nassr aborde cette rencontre en occupant la deuxième place du classement de la Saudi Pro League avec 25 points en 10 matchs, après avoir décroché 8 victoires et un nul pour une seule défaite, tandis qu'Al-Khaleej pointe à la dixième place avec 12 points, glanés grâce à 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites.

Les changements d'Al-Nassr par rapport au match contre Al-Faisaly

La composition d'Al-Nassr a connu des changements par rapport à la dernière rencontre face à Al-Faisaly, qui s'était soldée par une victoire des Mondiaux 3-1. Angelo Gabriel figure en effet dans le onze de départ à la place de Samu Costa, tandis qu'Ayman Yahya débute à la place d'Awad Aman, et Mohamed Simakan prend part à la rencontre à la place d'Abdulelah Al-Amri. Ces changements restent à confronter à la liste officielle publiée par le club avant d'être définitivement confirmés.

• Gardien de but : Bento Matheus.

• Défense : Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya.

• Milieu de terrain : Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Abdullah Al-Hamdan, João Félix.

• Attaque : Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.