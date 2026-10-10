Jamie Carragher, l'ancienne légende de Liverpool, a lancé une attaque virulente contre le journaliste Piers Morgan, le qualifiant de personne totalement hypocrite, dans une nouvelle escalade de la querelle qui oppose les deux hommes ces derniers jours, sur fond du départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement de la sélection du Portugal.

Morgan avait affiché son soutien à l'ancienne star de Manchester United, aux côtés de son ancien coéquipier Rio Ferdinand, mais sa position n'a pas plu à Carragher, qui a critiqué leur défense de Ronaldo.

Carragher a déclaré, lors de son intervention dans l'émission « The Overlap Daily » : « Les gens pensent que se rapprocher des personnes qui travaillent dans le milieu est une bonne chose, mais c'est là que réside le problème. »

Et d'ajouter : « Des personnes comme Piers Morgan et Rio Ferdinand, qui jouissent d'une position de premier plan dans les médias, que cela vous plaise ou non, se ridiculisent à cause des déclarations absurdes qu'ils font simplement parce qu'ils connaissent Ronaldo. On peut connaître quelqu'un et essayer de le protéger, mais on ne peut pas défendre l'indéfendable. »

Morgan, animateur de télévision, a réagi aux propos de Carragher sur les réseaux sociaux, en écrivant : « Donc, Jamie Carragher n'aime pas que Rio Ferdinand et moi défendions notre ami Cristiano, ou, comme il l'a formulé, que nous défendions l'indéfendable. Voici Jamie Carragher en personne en train de soutenir son ami Luis Suárez, après que celui-ci eut adressé des insultes racistes à Patrice Evra. »

Morgan a ajouté : « Mais lorsqu'il s'agit de défendre l'indéfendable, je reconnais l'avoir fait parfois, Carragher. »

Morgan a ensuite fait référence à une publication antérieure de 2018, dans laquelle il avait écrit : « Jamie Carragher a eu tort de cracher sur cette voiture, mais il n'a pas été plus stupide que le père de la fille qui filmait Carragher pendant qu'il conduisait sa voiture avec sa fille à bord. C'est pourquoi j'espère que Carragher conservera son poste. »

Il a poursuivi : « C'est un excellent consultant, il a présenté de vives excuses pour ce qu'il a fait, et la personne impliquée dans l'incident s'est également mal comportée. »

Carragher n'a pas tardé à répondre, en déclarant : « Nous avons soutenu notre coéquipier, et nous avons eu tort de le faire. J'ai présenté mes excuses à Patrice en direct il y a des années, ce qui a ensuite conduit Liverpool à lui adresser une lettre pour s'excuser à son tour, et c'était la bonne attitude. »

Et d'ajouter : « Ta réaction à ma simple critique, lorsque j'ai dit que Rio et toi penchiez en faveur de Ronaldo au point que cela affecte votre jugement lorsque vous parlez de lui, est gênante. Tu attaques les gens tous les jours, mais quand c'est l'inverse qui se produit, tu quittes le plateau de télévision furieux ou tu recours à l'attaque personnelle. Tout cela pour obtenir une nouvelle interview, quel lèche-bottes tu fais. »

Carragher a abordé l'incident du crachat dans lequel il avait été impliqué par le passé, en ajoutant : « Oui, je m'en souviens. Je t'ai contacté pour te dire que j'appréciais ton soutien, mais tu as ensuite essayé de m'inviter dans ton émission de télévision pour parler de l'incident, alors j'ai un peu revu à la baisse mon estime pour toi, après avoir compris que ton soutien n'était pas aussi sincère que je l'avais cru au départ. »

Il a poursuivi : « Tout cela visait uniquement à obtenir une interview, exactement comme avec ta flagornerie excessive envers Ronaldo et Donald Trump. De plus, je ne recourrai pas à l'attaque personnelle en évoquant ton passé ou celui des deux autres personnes que tu défends, car ce serait défendre l'indéfendable. »

Au cœur de cette joute, Carragher a publié la photo d'une chronique rédigée par Morgan dans un journal, dans laquelle ce dernier avait qualifié Ronaldo d'enfant gâté, et l'a commentée en écrivant : « Quelle personne totalement hypocrite tu fais. »

Au final, c'est Morgan qui a eu le dernier mot dans cette altercation, après avoir publié une photo le montrant avec Carragher, et écrit : « Mon ami, je t'ai même pris en photo souvenir avec l'un de tes fans récemment pour accroître ta notoriété. Montre un peu de gratitude ! ».



