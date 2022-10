Ronaldo critiqué : son soutien n°1 est une star très connue

S'il n'est pas épargné par les critiques depuis le début de saison, Cristiano Ronaldo peut compter sur le soutien infaillible d'un grand consultant an

Deux petits buts toutes compétitions confondues, une mine déconfite sur le banc et des critiques incessantes sur sa trajectoire déclinante : Cristiano Ronaldo traverse assurément la saison la plus délicate de son immense carrière. Pour son deuxième passage à Manchester United, le champion portugais n'est que l'ombre du joueur qu'il a été. Et son passé ne l'épargne pas sur le plan médiatique.

Ferdinand fustige le traitement réservé à Ronaldo

De nombreuses personnalités du football anglais n'ont pas hésité à pointé du doigt le rendement et l'attitude de CR7 après un été chaotique, où le quintuple Ballon d'Or avait snobé la reprise et affiché ses velléités de départ. Dans ce climat pesant, Cristiano Ronaldo peut néanmoins compter sur un soutien infaillible : Rio Ferdinand. Ancien coéquipier du Portugais, l'ex-défenseur, devenu consultant influent dans le paysage médiatique du foot anglais, n'hésite jamais à voler au secours de la superstar.

Dernier exemple en date avec une réflexion suite à la non-titularisation de CR7 face à Tottenham, ce mercredi (victoire 2-0 de Manchester United). "La seule chose que je peux penser, c'est que Ronaldo a été préservé pour le match contre Chelsea (samedi, ndlr). C'est la seule explication logique. Et il doit être absolument furieux par rapport à ça. Je ne m'attends pas à une autre réaction de sa part. Si Erik ten Hag ne voit pas Ronaldo comme un titulaire dans son équipe, je pense qu'il doit le libérer de son contrat. Il doit le laisser partir", a tonné Ferdinand.

"Ce n'est juste pour personne, ni pour le club, ni pour Ronaldo, ni pour Ten Hag, car la première question après un match sera toujours : 'pourquoi Ronaldo n'a pas débuté ?'. Ce sera toujours l'histoire. MU a gagné 2-0 et pourtant l'histoire principale reste Ronaldo. Ça ne peut pas être juste", a conclu Ferdinand sur sa chaîne YouTube.