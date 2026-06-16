Ronaldo adresse un message spécial aux supporters avant le match contre la République démocratique du Congo

La star portugaise Cristiano Ronaldo a adressé un message enthousiaste aux supporters avant l’entrée en lice de la sélection nationale, demain mercredi, dans la Coupe du monde.

Le Portugal entamera son parcours dans la Coupe du monde par un match contre la République démocratique du Congo, dans le cadre des rencontres du groupe n° 11, qui comprend également la Colombie et l’Ouzbékistan.

Il s’agit de sa sixième Coupe du monde, son meilleur résultat restant une quatrième place en 2006.

Sur son compte « X », la star a confié : « Chaque fois que nous revêtons ce maillot, nous ressentons la même fierté, la même passion et le même sens des responsabilités, comme si c’était notre premier jour. Demain, un nouveau chapitre commence. »

Il a ajouté : « Nous avons travaillé dur et avec acharnement pour en arriver là, et le moment est venu de donner le meilleur de nous-mêmes pour notre pays, ainsi que pour toutes les communautés portugaises qui nous soutiennent ici et partout dans le monde. Croyez en nos capacités comme nous y croyons nous-mêmes. »

À ce jour, il totalise 22 matchs en Coupe du monde, 8 buts marqués et 2 passes décisives.