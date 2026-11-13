Ronaldinho fait ses débuts avec Ravenne dimanche, Mandorlini : « Libre de jouer où il veut »

Aujourd’hui, Ronaldinho a atterri vers 15 h à l’aéroport de Forlì, en provenance de Barcelone. Le président de Ravenna, Ignazio Cipriani, l’attendait sur place. Dimanche, Ronaldinho fera ses débuts à 17 h 30 au stade Bruno Benelli lors du derby contre Forlì. Entraînement samedi matin.
« Il entrera en jeu en seconde période. À quel poste ? Devant, il sera libre de trouver sa place, comme il se doit pour un champion de cette envergure », a déclaré l’entraîneur de Ravenna, Andrea Mandorlini, à Sky.
Dans l’après-midi, Ronaldinho a effectué une séance d’entraînement individuelle à huis clos. Dans la matinée du samedi 14 novembre, Ronaldinho participera à la dernière séance d’entraînement avec l’équipe première au stade Benelli, en préparation du derby de dimanche contre Forlì, pour lequel il sera à la disposition de l’entraîneur Andrea Mandorlini.
Voici le programme détaillé des activités de Ravenna pour les prochains jours :
Samedi 14 novembre, 11 h 00 – Dernière séance d’entraînement au stade Benelli. Les professionnels des médias pourront y assister uniquement pendant les 15 premières minutes. Le reste de la séance se déroulera à huis clos.
Dimanche 15 novembre, 17 h 30 – Ravenna-Forlì, championnat de Serie C, à la télévision sur Sky et NOW.