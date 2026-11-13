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FBL-ITA-FOOTBALL-RAVENNA-RONALDINHOGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Ronaldinho fait ses débuts avec Ravenne dimanche, Mandorlini : « Libre de jouer où il veut »

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Le début de Ronaldinho avec Ravenne, dimanche lors du derby contre Forlì, est très attendu. Le Brésilien est arrivé aujourd’hui. Mandorlini, l’entraîneur de Ravenne : « Il entrera en jeu en seconde période et sera libre de jouer où il veut. »

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Aujourd’hui, Ronaldinho a atterri vers 15 h à l’aéroport de Forlì, en provenance de Barcelone. Le président de Ravenna, Ignazio Cipriani, l’attendait sur place. Dimanche, Ronaldinho fera ses débuts à 17 h 30 au stade Bruno Benelli lors du derby contre Forlì. Entraînement samedi matin.

« Il entrera en jeu en seconde période. À quel poste ? Devant, il sera libre de trouver sa place, comme il se doit pour un champion de cette envergure », a déclaré l’entraîneur de Ravenna, Andrea Mandorlini, à Sky.

Dans l’après-midi, Ronaldinho a effectué une séance d’entraînement individuelle à huis clos. Dans la matinée du samedi 14 novembre, Ronaldinho participera à la dernière séance d’entraînement avec l’équipe première au stade Benelli, en préparation du derby de dimanche contre Forlì, pour lequel il sera à la disposition de l’entraîneur Andrea Mandorlini.

Voici le programme détaillé des activités de Ravenna pour les prochains jours :

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Samedi 14 novembre, 11 h 00 – Dernière séance d’entraînement au stade Benelli. Les professionnels des médias pourront y assister uniquement pendant les 15 premières minutes. Le reste de la séance se déroulera à huis clos.

Prochains matchs
RAV

RAV

Serie C

15 nov. 2026

FOR

FOR

Dimanche 15 novembre, 17 h 30 – Ravenna-Forlì, championnat de Serie C, à la télévision sur Sky et NOW.

Écrit parGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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