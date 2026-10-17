Ronaldinho en visite exceptionnelle en Jordanie : quel est le secret ?

Le monde du sport jordanien se prépare à accueillir l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football, puisque le magicien brésilien Ronaldinho arrivera dans le Royaume les 29 et 30 octobre, dans le cadre d'une visite exceptionnelle pour assister aux festivités de la « Semaine jordanienne des arts martiaux mixtes », un événement qui vise à promouvoir le tourisme sportif et à valoriser les sites historiques du Royaume.

Dans une courte vidéo publiée sur Instagram, Ronaldinho a adressé un message enthousiaste au public jordanien, exprimant sa grande impatience de le rencontrer et d'être parmi lui lors de ce rendez-vous sportif majeur, tout en invitant chacun à participer et à venir y assister.

Cette manifestation sportive, qui débutera le 27 octobre sous l'égide de la Fédération jordanienne de la discipline, sera couronnée par la grande soirée de combats « DF: UNCAGED » (Delta Force Uncaged) le vendredi 30 octobre, qui se tiendra au cœur du Théâtre romain de la capitale Amman, lors d'un événement attendu comme l'un des plus importants de l'histoire des arts martiaux mixtes (MMA) à l'échelle du monde arabe.

Le tournoi proposera 13 combats professionnels avec la participation de l'élite des combattants jordaniens et internationaux, ainsi que des entraînements ouverts au public dans la région de la mer Morte.

Le choc très attendu opposera le champion circassien Mohammed Barkhamov, originaire du Caucase, ancien détenteur du titre de l'organisation ACA et ancien combattant de Bellator, membre de l'équipe des deux légendes Khabib Nurmagomedov et Islam Makhachev, au prometteur Jordanien Abdullah Jawish, qui représentera le Royaume dans ce combat historique.

Le spectacle sera complet lors de la soirée de clôture au Théâtre romain, en présence d'une pléiade exceptionnelle de stars et de personnalités de premier plan, emmenées par la légende mondiale de la boxe Mike Tyson et la star du MMA Islam Makhachev, aux côtés du magicien Ronaldinho.