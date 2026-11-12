Ronaldinho demain à Ravenne : son programme avant ses débuts dimanche dans le derby contre Forlì

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Ravenne a communiqué le programme de Ronaldinho en vue de ses débuts officiels dimanche, lors du derby contre Forlì : voici comment se dérouleront les trois prochains jours de l’ancien Ballon d’Or brésilien.

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Comme l’indique le communiqué publié par le club de Ravenne, « le Ravenna FC annonce que Ronaldinho est attendu à Itala demain, vendredi 13 novembre, vers l’heure du déjeuner. Dans l’après-midi, le joueur effectuera une séance d’entraînement individuel à huis clos. Le samedi 14 novembre au matin, Ronaldinho participera à la dernière séance d’entraînement avec l’équipe première au stade Benelli, en préparation du derby de dimanche contre Forlì, pour lequel il sera à la disposition de l’entraîneur Andrea Mandorlini ».

Voici le programme détaillé des activités du Ravenna FC pour les prochains jours :

Vendredi 13 novembre, 14 h 00 : conférence de presse d’avant-match au stade Benelli, en présence de l’entraîneur Andrea Mandorlini et du joueur Simone Rabbi.

Samedi 14 novembre, 11 h 00 : dernière séance d’entraînement au stade Benelli. Les médias pourront assister aux 15 premières minutes de l’entraînement. Le reste de la séance se déroulera à huis clos.

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Dimanche 15 novembre, 17 h 30 : Ravenna-Forlì, match de Serie C, diffusé sur Sky et NOW.