Ronald Koeman junior se dit prêt à accepter moins de temps de jeu pour rejoindre un grand club de l’Eredivisie

Ronald Koeman junior souhaite exploiter son statut de joueur libre pour réaliser un beau bond en avant au sein de l’Eredivisie, a-t-il confié à Het Oranje Café. Le gardien de 31 ans négocie actuellement avec Telstar pour prolonger son contrat, mais les chances qu’il reste à Velsen-Zuid semblent faibles.

« C’est difficile à dire », déclare Koeman lorsqu’on l’interroge sur ses projets d’avenir. « J’aimerais réaliser un beau bond en avant. Je ne veux pas m’emballer, car je suis également en pourparlers avec Telstar. »

« Le club souhaite vraiment que je reste et j’ai échangé avec l’entraîneur et le préparateur des gardiens. C’est compliqué, mais mon préférence va à un beau pas en avant, ici aux Pays-Bas. »

« Je dois rejoindre un club qui pratique un football de qualité », poursuit Koeman, réputé pour sa grande précision de frappe. « Une équipe au style de jeu attractif, où je pourrai exprimer mes atouts. »

Autour de la table de l’Oranje Café, le nom du FC Utrecht est rapidement évoqué. Anthony Correia, futur entraîneur du club de la cité de la cathédrale, avait déjà dirigé Telstar vers la montée en Eredivisie en 2025, avec Koeman comme pilier entre les poteaux.

La saison passée, le duo a mené le club de Velsen-Zuid à un maintien inattendu. « J’aurais bien sûr préféré le suivre à Utrecht », admet Koeman. « Je le connais et il me connaît. »

« Mais bon, ils ont déjà un excellent gardien, bien sûr », reconnaît le portier barcelonais en adressant un compliment à Vasilis Barkas. « C’est aussi ce que m’a fait remarquer Correia : il est plutôt un gardien de ligne, tandis que je suis plus à l’aise dans le jeu au sol. »

Il esquisse un sourire significatif quand le FC Twente est évoqué, tout en gardant à l’esprit un éventuel départ vers l’élite traditionnelle néerlandaise. « Je suis aussi prêt à endosser le rôle de doublure dans un club plus important », conclut-il.