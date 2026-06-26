Ronald Koeman a mis à l’écart un joueur de l’équipe nationale pour un entretien prolongé

Le sélectionneur Ronald Koeman a eu une longue discussion avec Memphis Depay lors de l’entraînement des Pays-Bas vendredi au Kansas, a constaté le journaliste de De Telegraaf Jeroen Kapteijns.

Au lendemain de la rencontre face à la Tunisie (3-1), les remplaçants ont suivi un programme d’entraînement intensif tandis que les titulaires effectuaient un travail de récupération sur des vélos d’appartement, alignés en bordure du terrain.

Au cours de la séance, le sélectionneur a appelé l’attaquant à ses côtés pour un entretien qui a pris des allures de conclave. Jusqu’ici, Memphis a effectué trois entrées en jeu dans cette Coupe du monde.

Il n’a pas encore trouvé le chemin des filets, mais il a offert une passe décisive à Crysencio Summerville lors de la victoire 5-1 contre la Suède.

Après la rencontre face à la Suède, le sélectionneur s’était déjà entretenu avec Malen sur la pelouse d’entraînement ; certains observateurs estimaient que l’attaquant de l’AS Rome avait perdu sa place de titulaire, mais il a tout de même été aligné d’entrée contre la Tunisie.

Les Néerlandais resteront au Kansas pour deux séances supplémentaires, samedi et dimanche, avant de s’envoler vers Monterrey et d’affronter le Maroc lundi soir (heure locale).