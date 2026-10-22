Ronald de Boer n’est pour l’instant pas impressionné par la vitesse de Viktor Tsygankov. L’ancien international néerlandais attendait davantage d’explosivité de l’attaquant ukrainien, qui débute sur le banc jeudi soir face à l’Atalanta. Sur Ziggo Sport, De Boer fait part de son étonnement quant aux qualités de la nouvelle recrue avant le match de Ligue Conférence.

De Boer estime que l’Ajax de l’entraîneur Míchel Sánchez manque surtout de vitesse en attaque. « Quand on regarde le match du Paris Saint-Germain contre Barcelone cette semaine, on voit de la vraie vitesse, de la vitesse pure. C’est ce qui me manque à l’Ajax, par exemple », commence l’ancien milieu de terrain.

Selon De Boer, les Amstellodamois comptent trop peu de joueurs capables de faire la différence par leur vitesse. « Marcos Leonardo n’est pas très rapide, Gloukh n’est pas très rapide, et Brandt joue alors ailier droit, ou Klaassen occupe plus ou moins ce poste. Il faut donc compter sur les montées des latéraux, mais ce ne sont pas non plus des sprinteurs hors pair. »

L’ancien joueur de l’Ajax espérait que Tsygankov apporterait une solution dans ce domaine, mais ce qu’il a vu jusqu’ici l’a déçu. « Je pensais que Tsygankov était rapide lui aussi, mais ce n’est pas vraiment le cas, hein ? Il a un excellent pied gauche, ça se voit, mais on ne se dit pas qu’il peut aussi faire mal à ses adversaires par sa vitesse. »

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De Boer constate que l’Ajax peine ainsi à se montrer dangereux lorsque des espaces s’ouvrent soudainement. « Il arrive de récupérer le ballon après une perte de balle stupide de l’adversaire, et il faut alors pouvoir lui faire mal. Cette profondeur manque à cet Ajax », explique le consultant, qui souligne aussi l’absence de Simon Adingra, blessé. « On comptait aussi sur lui pour ça, parce qu’on se dit qu’il est rapide. »

Wim Kieft a lui aussi des doutes sur la forme actuelle de Tsygankov, même s’il sait de quoi l’Ukrainien est capable. « Je l’ai vu faire des choses vraiment formidables par le passé, mais c’était par le passé. Ici, il n’a pas encore pu le montrer », affirme Kieft, qui soupçonne l’attaquant de ne pas être arrivé à Amsterdam en pleine possession de ses moyens.

Kieft se demande en outre comment Míchel occupera le poste d’ailier droit lorsque Steven Berghuis sera de nouveau disponible. « Un Berghuis en forme a évidemment une valeur inestimable pour l’Ajax », souligne l’ancien attaquant.

Malgré ses critiques, De Boer voit néanmoins des motifs d’espoir dans le jeu de l’Ajax. « Si le jeu collectif est très bon, et il l’est aussi par moments, on peut compenser le manque de vitesse », explique-t-il. « Ils l’ont bien fait contre Groningen, mais cette fois, ils ne jouent pas contre le FC Groningen, mais contre l’Atalanta. C’est tout de même, à mes yeux, une meilleure équipe. »