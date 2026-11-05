Ronald de Boer écoute l’interview de Tolu Arokodare : « C’est typique. Si tu dis ça de ton coéquipier… »

Tolu Arokodare a une nouvelle fois été décisif pour l’Ajax jeudi soir. L’attaquant de 25 ans a inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de la victoire contre le FC Midtjylland (1-6) en Ligue Conférence. Pourtant, c’est un but auquel il n’a pas participé qui l’a le plus réjoui, confie-t-il à Ziggo Sport.

Après le match, la journaliste Noa Vahle lui fait remarquer qu’il semblait encore plus heureux du but du 1-6 inscrit par Marcos Leonardo. Le Brésilien, qui a marqué son troisième but pour l’Ajax, est entré à la 70e minute à la place de Tolu.

« Comment le sais-tu ? », répond d’abord Tolu avec un sourire. « C’est vrai. Après son but, j’ai dit que je ne pouvais pas nier que c’était désormais parfait. »

« Comme je l’ai déjà dit dans de précédentes interviews, il travaille dur. Et beaucoup de gens n’auront pas remarqué qu’après avoir marqué le but du 1-6, il continuait à presser sans relâche. Même à la 92e minute. Je lui ai dit que cela témoignait d’une bonne mentalité. »

« Je suis content pour lui. C’était aussi un beau but. Et j’espère que cela lui donnera davantage confiance en lui. C’est un sport collectif. Si je ne marque pas, j’espère que Leo marquera. Et si Leo ne marque pas, j’espère que les autres joueurs marqueront. Si tout le monde marque, l’équipe gagne. Je souhaite donc simplement le meilleur à toute l’équipe. »

Pour le consultant Ronald de Boer, ces propos de Tolu sont « révélateurs ». « Ils montrent un peu comment le groupe fonctionne et que sa dynamique est bonne. »

« Quand on parle ainsi d’un coéquipier qui est quand même un peu un concurrent… On pourrait parfois dire que c’est pour la galerie, mais chez lui, on sent que c’est vraiment sincère. C’est beau à voir. Je pense que l’entraîneur doit en être content. »

« On a un attaquant qui déborde de confiance. Déjà douze buts. La saison dernière, il en avait marqué six et il a dit qu’il voulait tripler ce total. Donc au moins dix-huit. Il est bien parti. En ce moment, c’est le numéro un incontesté », conclut De Boer au sujet de Tolu.