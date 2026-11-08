Ron Jans a vivement critiqué dimanche soir sur NOS Studio Sport le comportement d’Etienne Vaessen lors du match entre l’AZ et le FC Groningen (4-3). Le gardien a complètement perdu son sang-froid en fin de match après un penalty contesté et a reçu deux cartons jaunes. « Il est presque un cas clinique », a déclaré l’entraîneur à la retraite.

L’incident s’est produit en fin de match, alors que le score était de 3-3. Vaessen est sorti de sa surface et a été bousculé par l’attaquant de l’AZ Ayoub Oufkir. L’arbitre Jannick van der Laan a désigné le point de penalty et infligé un carton jaune au gardien. Vaessen a alors réagi avec colère, menaçant même de quitter le terrain. L’arbitre lui a donné l’occasion de revenir, mais le gardien a continué à protester et a reçu son deuxième carton jaune.

Après la spectaculaire défaite à Alkmaar, l’entraîneur du FC Groningen, Dick Lukkien, s’est montré ferme à l’égard de son gardien. « J’ai vu ses coéquipiers essayer de l’empêcher d’aller là, mais il a alors une sorte de trou noir », a déclaré Lukkien. « Il faut en discuter et l’aider à gérer cela. »

Lukkien comprend la frustration de Vaessen, mais estime que son gardien a dépassé les limites. « Je comprends qu’on puisse devenir émotif, mais il doit mieux gérer cette émotion, car on ne peut jamais gagner contre un arbitre », a déclaré l’entraîneur. « Ce comportement n’est pas ce que nous recherchons et, heureusement, il en est lui-même conscient. Il s’est excusé parce qu’il comprend que c’était idiot. »

Jans se dit satisfait des propos de Lukkien sur Studio Sport. « Je suis très heureux qu’on souligne qu’Etienne reconnaît lui aussi sa faute, car je ne le vois pas toujours faire sur le terrain », a réagi l’ancien entraîneur. Jans estime toutefois que le comportement de Vaessen commence à devenir un problème récurrent.

« Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises : c’est vraiment quelqu’un de sympathique. C’est un excellent gardien, capable de très bien jouer avec les autres et qui a encore été impliqué dans un but aujourd’hui. Mais cela se reproduit sans cesse. Il est presque un cas clinique dans ce genre de situation », a déclaré Jans.

Jans n’a pas compris la façon dont Vaessen a ensuite tenté de s’en prendre à Van der Laan. « D’abord, il veut partir, puis on a l’impression qu’il veut attaquer », a constaté l’analyste, qui a vu ses coéquipiers devoir le retenir. « Il doit vraiment mieux se maîtriser. Que ce soit un penalty ou non, je ne sais pas non plus, mais ce comportement est inacceptable. »