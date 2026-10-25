Ron Jans : « Il est du niveau de Yamal, nous devons nous réjouir qu’il joue encore aux Pays-Bas »

Ron Jans s’est régalé en regardant Anis Hadj Moussa lors de PSV-Feyenoord (1-1). Il l’a confié dans NOS Studio Sport.

Hadj Moussa était totalement passé à côté de sa première période à Eindhoven, mais une action splendide en seconde mi-temps a permis à Feyenoord d’arracher un point.

« Nous devons vraiment nous réjouir qu’il joue encore aux Pays-Bas », s’enthousiasme Jans. « Ce garçon décide du sort des matches. Il est tout simplement du niveau de Lamal (Lamine Yamal, NDLR). »

« Peut-être que les deux joueurs du PSV (Kostic et Mauro, NDLR) auraient pu faire mieux, mais sa frappe est vraiment fantastique », analyse-t-il ensuite à propos de l’égalisation de Hadj Moussa. « C’est vraiment un joueur qu’on prend plaisir à regarder. On sait qu’il fait ce genre de choses, qu’il en est capable. Un but magnifique. »

Jans révèle ensuite qu’il avait discuté avec Hadj Moussa lorsqu’il entraînait encore le FC Utrecht. « Ça se présentait très bien. J’avais reçu beaucoup d’échos du Vitesse : ne le fais pas, parce qu’il ne défend pas. Mais il est tellement phénoménal. »

« Les défenseurs du PSV se sont aussi jetés sur lui, et c’est surtout ce qu’il ne faut pas faire face à lui », savoure Jans en regardant les dribbles de Hadj Moussa. « Il m’avait appelé à l’époque, quand j’étais à Utrecht, pour me dire qu’il allait finalement à Feyenoord. Oui, ça a été un bon choix. »

L’été dernier, Hadj Moussa était encore proche d’un transfert au Moyen-Orient, mais le directeur sportif Dévy Rigaux a finalement refusé de donner suite à un éventuel transfert de 40 millions d’euros. Avec le recul, les Rotterdamois ne doivent pas le regretter.