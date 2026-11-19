Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

La Roma continue de voir grand et veut tenter de répondre aux attentes de Gian Piero Gasperini lors du mercato de janvier pour poursuivre la lutte pour le Scudetto face à l’Inter et, désormais, à la Lazio. Depuis l’été dernier, le club romain a identifié, à la demande de son entraîneur, les postes d’ailiers offensifs comme ceux à renforcer en priorité. Et un nom revient avec de plus en plus d’insistance au fil des jours : celui de Jamie Gittens, de Chelsea.

LES CONTACTS AVEC CHELSEA : Selon le Corriere dello Sport, la Roma a commencé à nouer des contacts avec Chelsea au sujet de Jamie Gittens, ailier anglais d’origine barbadienne né en 2004. Son nom n’est pas nouveau : la Roma avait déjà étudié son profil lors du dernier mercato estival. L’opération n’avait pas abouti, mais les contacts sont restés actifs ces derniers jours.



L’OPTION D’UN PRÊT : Le directeur sportif Tony D'Amico, qui travaille personnellement à offrir à Gasperini un joueur aussi porté vers l’attaque, souhaite bâtir avec Chelsea une opération sous forme de prêt en janvier, assorti d’une option d’achat en fin de saison. Cette formule permettrait à la Roma d’évaluer les performances du joueur à son retour de blessure avant de procéder à son acquisition définitive.

UN LONG ARRÊT ET PEU DE TEMPS DE JEU : L’expérience de Gittens à Chelsea n’a, pour l’instant du moins, pas répondu aux grandes attentes suscitées par son recrutement pour 56 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund à l’été 2025. Le joueur né en 2004 a très peu joué : cette saison, il n’a disputé que 55 minutes en deux apparitions en Coupe de la Ligue, sans jamais entrer en jeu en Premier League.

Un très sérieux problème à la cheville a aussi compliqué la situation et le tient de fait éloigné des terrains depuis plus d’un mois. Un élément qu’il faudra inévitablement évaluer et qui pousse justement la Roma à proposer un prêt sans obligation d’achat. Dans quel état reviendra Gittens ? Sera-t-il celui que l’on a (peu) vu à Chelsea ou celui qui a éclos à Dortmund, où il avait inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives lors de sa dernière saison avant de rejoindre Chelsea ?

Publicité Publicité

LE LIEN AVEC MALEN : La Roma peut également jouer une autre carte très importante dans le dossier Gittens. Il s’agit de Donyell Malen, et pas seulement parce qu’il illustre la manière dont un transfert en Italie peut relancer une carrière. Les deux joueurs se connaissent très bien : ils ont passé deux saisons ensemble au Borussia Dortmund, même si leurs parcours étaient différents. Gittens était très jeune, Malen déjà plus confirmé, mais leur relation reste solide. Et le Néerlandais a déjà vanté le projet de la Roma à son ancien coéquipier.

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

LA CONCURRENCE : Il faut le souligner, la Roma n’est pas seule sur la piste de l’ancien joueur de Dortmund. La concurrence vient de l’étranger, avec l’hypothèse d’un prêt à Strasbourg envisagée par les dirigeants de Chelsea au sein du groupe BlueCo, mais aussi d’Italie. Le Napoli s’intéresse également à l’ailier afin de répondre à la demande de Max Allegri de renforcer son secteur offensif en janvier. Et Gittens ? Lui pourrait voir en Serie A, comme Malen, l’occasion idéale de relancer sa carrière.