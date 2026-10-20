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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Roma, Pellegrini blessé : quelle blessure a-t-il subie ?

AS Roma

Mauvaises nouvelles pour la Roma lors du match face au Slovan Bratislava, comptant pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À la 51e minute, alors que la Roma menait provisoirement 2-0, Lorenzo Pellegrini a dû quitter le terrain en raison d’un problème musculaire. Gian Piero Gasperini a fait entrer Matías Soulé à sa place.



Dans les prochaines heures, le milieu de terrain de la Roma passera des examens pour évaluer la gravité de sa blessure et son éventuel temps de récupération.



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