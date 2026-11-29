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La Roma domine Monza à l’Olimpico, mais ne peut pas savourer pleinement sa prestation en raison d’un problème rencontré par Donyell « Bobby » Malen en première période. L’attaquant néerlandais, auteur d’un but et d’une passe décisive dans les 24 premières minutes, s’est mis à boiter après avoir subi une intervention musclée lors d’une offensive, alors que le score était encore de 1-0.

Gasperini a demandé à Malen de serrer les dents au moins jusqu’à la pause. Bien que le Néerlandais ait réclamé à plusieurs reprises l’intervention des médecins et son remplacement, il a dû tenir jusqu’à la mi-temps. Il a alors quitté l’Olimpico en boitant, peinant à poser le pied gauche au sol.

CE QUI S’EST PASSÉ : À la 20e minute, alors que la Roma construit une attaque de la gauche vers la droite, Manu Kone choisit de jouer en profondeur vers le Néerlandais. D’abord pris de vitesse par Goglichidze, ce dernier contrôle le ballon et le dépasse en accélérant, avant d’être stoppé par l’intervention du Géorgien.

Un tacle très dangereux, en retard, qui touche Malen avec les crampons au niveau du tendon d’Achille et de la cheville. Le Néerlandais reste au sol, visiblement très douloureux. Peu après, il enlève puis remet sa chaussure et commence à boiter.

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UNE PLAIE QUI SAIGNE : Malen a d’abord demandé au banc de lui remplacer sa chaussure, puis a réclamé une forte dose de spray réfrigérant, suivie d’un antidouleur. Il a toutefois boité longtemps, gêné par une coupure qui saignait et le faisait énormément souffrir lorsqu’il courait ou frappait le ballon. Il a essayé à plusieurs reprises de tirer et de sprinter, mais se repliait aussitôt sur ses jambes pour tenter de supporter une douleur trop intense.

REMPLACEMENT DEMANDÉ À LA 41e MINUTE : Le changement a finalement eu lieu à la pause. Castro était déjà prêt à entrer à la 41e minute, lorsque Malen s’était assis au milieu du terrain et avait demandé à sortir pour de bon. Gasperini lui a plutôt demandé de serrer encore les dents afin de ne pas utiliser un créneau de remplacement, le changement pouvant être effectué entre les deux périodes, comme cela a finalement été le cas.