Rodrygo sauve la tête d'Arbeloa

Fulham a poursuivi sa série de résultats positifs sous la houlette de son entraîneur espagnol Arbeloa, après avoir fait match nul un but partout face à Newcastle United, lors de la rencontre qui les opposait au stade de Craven Cottage, dans le cadre de la Premier League anglaise, récoltant ainsi un point précieux et prenant trois points d'avance sur la zone de relégation.

Ce match nul a permis à Fulham de préserver son invincibilité sur les quatre derniers matches de championnat, avec deux victoires et deux nuls, en réponse claire aux pressions subies par Arbeloa, qui étaient allées jusqu'à faire de cette rencontre un véritable ultimatum pour son avenir avec l'équipe.

La première mi-temps a vu une relative supériorité de Newcastle, qui s'est montré plus dangereux devant le but, tandis que Fulham a peiné à imposer son style offensif.

Le gardien tchèque Hornicek a brillé en repoussant une tentative d'Oscar Bobb, tandis que Leno a sauvé son but d'une frappe de Harvey Barnes. Un but de Newcastle inscrit par Dan Burn a par ailleurs été refusé en raison d'une faute commise par Wissa en début d'action.

La supériorité de Newcastle s'est poursuivie en seconde période, jusqu'à ce que Jacob Murphy parvienne à ouvrir le score, après avoir profité d'une erreur dans la possession des joueurs de Fulham, avant de progresser balle au pied et de décocher une frappe puissante de l'extérieur de la surface qui s'est logée dans la lucarne du but de Leno.

Mais Fulham a refusé de capituler et a réussi à égaliser seulement trois minutes plus tard, lorsque le Brésilien Rodrigo Muniz a repris un ballon relâché dans la surface de réparation et l'a logé au fond des filets d'une touche maîtrisée, profitant des déplacements d'Alex Iwobi et de Palhinha.

Sessegnon a été tout proche d'offrir à Fulham le but de la victoire d'une superbe frappe de l'extérieur de la surface, mais Hornicek a brillé en repoussant la tentative, préservant ainsi le score nul jusqu'au coup de sifflet final.

Avec ce résultat, Fulham a porté sa série de résultats positifs à quatre matches consécutifs sans défaite, avec deux victoires et deux nuls, prenant trois points d'avance sur la zone de relégation, tandis que Newcastle est reparti avec un point d'une rencontre durant laquelle il a été le plus dangereux.