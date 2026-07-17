À quelques heures de la finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine, le capitaine de la sélection espagnole, Rodri Hernández, a exposé la philosophie de combat qu’il entend transmettre à ses coéquipiers, affirmant que « le courage, dans la vie, finit toujours par payer », et que les « Matadors » doivent aborder la rencontre avec une soif de victoire supérieure à toute crainte de la défaite.

La star de Manchester City, qui a fêté ses 30 ans le 22 juin, a confié au journal espagnol AS que l’équipe aborde la rencontre « avec beaucoup d’enthousiasme et de sérénité, consciente qu’il s’agit du match d’une vie ».

Rodri est également revenu sur son long parcours depuis les sélections nationales juniors, époque où, mesurant à peine 160 centimètres à 16 ans, il se voyait mal atteindre ce niveau. « Grâce au travail acharné, à la discipline et à la volonté constante de progresser, on peut vivre de tels moments », a-t-il expliqué.

Le lauréat du Ballon d’Or a dévoilé les détails de son plan pour atteindre les sommets lors de la Coupe du monde, expliquant qu’il avait eu une série d’entretiens avec son entraîneur Pep Guardiola sur la nécessité de se remettre de sa blessure et de se concentrer sur le développement musculaire, déclarant : « Cette année a été consacrée à une bonne préparation et à la Coupe du monde, et je suis désormais au meilleur de ma forme cette saison. »

Concernant la finale très attendue contre l’Argentine, Rodri livre une analyse tactique précise : « L’Albiceleste est une équipe très différente de la France que nous avons éliminée en demi-finale. C’est un groupe plus soudé, qui privilégie la possession et se distingue par son fort pouvoir offensif. Nous devons trouver le moyen de les mettre en difficulté en s’appuyant sur nos points forts. »

Concernant son duel annoncé avec Lionel Messi, qu’il décrit comme un joueur « difficile à anticiper », Rodri estime que la clé sera de « l’éloigner de la surface de réparation et de presser haut ».

Il salue le parcours de la star argentine de 39 ans : « Atteindre ce niveau et être le meilleur joueur de la Coupe du monde, c’est incroyable. »

Le capitaine espagnol a par ailleurs salué son jeune coéquipier Lamine Yamal, soulignant que « ce qui m’a le plus impressionné, ce sont ses contributions sans le ballon et son abnégation pour l’équipe », tout en souhaitant que le joueur de 19 ans « crée ce moment décisif qui fera basculer le match ».

Rodri a conclu son intervention par un appel au peuple espagnol : « Nous avons besoin qu’ils descendent dans la rue et s’unissent autour d’une cause commune. Le football est ce qui nous rassemble tous, et nous espérons qu’ils seront devant leur écran dimanche pour nous soutenir et nous encourager. »