L'Irlandais Brendan Rodgers, entraîneur d'Al-Qadisiya, a recommandé le joueur de la sélection saoudienne pour un transfert vers la Premier League anglaise au cours de la période à venir.

Al-Qadisiya s'est imposé face à son hôte Abha sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi, au stade Prince Mohammed ben Fahd de Dammam, dans le cadre de la neuvième journée du championnat saoudien Roshn.

La rencontre a été marquée par la belle prestation du latéral droit Mohammed Abou Al-Chamat, qui a inscrit le deuxième but d'Al-Qadisiya à la 69e minute, après avoir profité d'un ballon retombant devant le but d'Abha et l'avoir expédié du pied gauche au fond des filets.

Rodgers a salué le niveau de Mohammed Abou Al-Chamat à l'issue de la rencontre, déclarant dans des propos rapportés par le journal saoudien Asharq Al-Awsat : « Abou Al-Chamat est un excellent joueur, il progresse avec le temps, et je suis heureux de l'avoir avec moi à Al-Qadisiya. »

Et d'ajouter : « Il a assurément des chances de réussir dans le championnat le plus relevé au monde (la Premier League), mais je veux qu'il continue avec nous afin de grandir et de progresser, et d'apporter beaucoup au football saoudien. »

Le latéral de la sélection saoudienne a poursuivi sa belle dynamique lors de la saison en cours du championnat Roshn, signant sa huitième contribution avec son but face à Abha, soit un total de 4 buts et 4 passes décisives.

Rappelons que le joueur de 24 ans est devenu titulaire en sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe arabique « Gulf 27 », qu'il a contribué à remporter après 23 ans d'attente, à la suite de la victoire en finale face aux Émirats arabes unis sur le score de 2-0.