Robin van Persie réagit à un incident surprenant impliquant Jeremiah St. Juste et le médecin du club

Le week-end dernier, le Feyenoord s'est imposé de justesse face au Fortuna Sittard (1-2). L'incident impliquant Jeremiah St. Juste et le médecin du club, Joost van der Hoek, a toutefois éclipsé cette victoire. Robin van Persie a réagi à cet incident vendredi après-midi lors de la conférence de presse.

À la 77^e minute, l’attaquant de Fortuna, Paul Gladon, a reçu un carton rouge direct pour une intervention dangereuse sur le gardien Timon Wellenreuther. Le médecin a alors voulu soigner le gardien, mais St. Juste, refusant toute intervention, l’a repoussé avec force, craignant de perdre du temps alors que son équipe était encore menée 1-0.

L’entraîneur a multiplié les entretiens avec le défenseur et le médecin durant la semaine. « Tout s’est bien passé et ils sont sereins », a-t-il confié. Il comprend l’émotion suscitée : « Je sais que l’image n’était pas belle. »

Peu après le coup de sifflet final, le technicien rotterdamois avait d’ailleurs relativisé l’incident : « J’ai bien vu la fin, ils se faisaient un câlin. » Selon lui, Van der Hoek et St. Juste cherchaient tous deux à faire leur travail.

Après avoir échangé avec le médecin du club et le défenseur, Van Persie n’a pas modifié son analyse : « Au final, on a affaire à deux personnes qui, dans un tel cas, ont toutes deux les meilleures intentions, veulent gagner et prennent une décision dans le feu de l’action. »

L’entraîneur a jugé l’incident « humain » et a déclaré l’avoir tourné la page. « Nous regardons désormais devant nous avec confiance. Joost et Jeremiah gèrent bien la situation et tout s’est bien passé », a conclu Van Persie.

Dimanche, une victoire contre le vainqueur de la Coupe, l’AZ, leur garantira la deuxième place et le précieux sésame pour la Ligue des champions. En cas de faux pas, les regards se tourneront vers les rencontres du NEC, de l’Ajax et du FC Twente.