Selon le journaliste Ben Jacobs, Andy Robertson devrait rester en Angleterre la saison prochaine. Le latéral gauche expérimenté s’engagerait avec Tottenham Hotspur, avec lequel il aurait déjà trouvé un accord personnel depuis quelque temps.

Le départ de Robertson de Liverpool était attendu depuis plusieurs semaines. Le défenseur de 32 ans, dont le contrat à Anfield expire, a reçu un adieu émouvant du public lors de la dernière journée de Premier League.

Il met ainsi un terme à neuf années couronnées de succès à Liverpool, où il s’est imposé comme un pilier et l’un des défenseurs les plus influents de l’histoire récente du club.

Recruté à Hull City pour environ neuf millions d’euros à l’été 2017, il a disputé 378 matchs officiels sous le maillot des Reds, confirmant la justesse de cet investissement.

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ben Jacobs, les deux parties auraient trouvé un accord depuis plusieurs semaines, malgré l’incertitude sportive qui a entouré les Spurs.

Tottenham a assuré son maintien lors de la dernière journée de Premier League en battant Everton 1-0, ce qui lui a permis de devancer West Ham au classement.

Le latéral gauche arrive ainsi dans le nord de Londres avec un palmarès solide, tant en club qu’en sélection.

International écossais, il totalise à ce jour 92 sélections et devrait prendre part à la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.