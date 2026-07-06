Roberto Martínez va rapidement fixer son avenir à la tête de la sélection portugaise

Roberto Martínez a immédiatement annoncé son départ en tant que sélectionneur après l'élimination douloureuse du Portugal de la Coupe du monde. L'Espagnol de 52 ans a confirmé, après la défaite 0-1 contre l'Espagne en huitièmes de finale, que ce match était son dernier à la tête de la sélection portugaise et qu'il quitterait ses fonctions dès l'expiration de son contrat.

Cette décision, attendue, avait été évoquée avant la rencontre par le journaliste Ben Jacobs, qui indiquait que le technicien quitterait son poste quoi qu’il arrive après la Coupe du monde.

« C’est effectivement mon dernier match à la tête de l’équipe nationale portugaise », a-t-il confirmé en conférence de presse. Un mandat entamé en janvier 2023 s’achève donc ici.

Lors de sa dernière conférence de presse, le technicien a surtout tenu à exprimer sa gratitude. « Tout d’abord, je tiens à remercier le peuple portugais, car ce fut une période incroyable, une source de fierté que je ne saurais décrire. La force, l’énergie des supporters, de toute la population », a déclaré le sélectionneur sortant.

Il s’est ensuite adressé à son effectif : « Deuxièmement, je tiens à remercier les joueurs pour leur engagement, car il a été incroyable. Tant de talent. Mais c’est leur dévouement à former une équipe qui a fait la différence. »

Malgré cette élimination, le sélectionneur a salué la performance de son équipe : « Les joueurs ont donné corps et âme. Je pense que c’est notre meilleur match de la Coupe du monde. » Le Portugal a longtemps cru aux prolongations avant d’encaisser le but décisif de Mikel Merino dans le temps additionnel.

Il a également assisté à la sortie, visiblement émue, de Cristiano Ronaldo, probablement pour son dernier match en Coupe du monde. « C’est normal d’être triste. Aujourd’hui, nous méritions mieux », a conclu l’Espagnol, qui boucle ainsi sur une note négative son passage à la tête du Portugal.

Nommé en janvier 2023, il a dirigé 45 matchs (2,27 points par rencontre) et conduit le Portugal au titre de la Ligue des Nations 2025, avant des éliminations en quarts de l’Euro 2024 et en huitièmes du Mondial 2026.