Roberto De Zerbi se réjouit de l’arrivée de Jan Paul van Hecke à Tottenham Hotspur. La saison dernière, les deux hommes étaient pourtant encore adversaires, et une passe décisive de Van Hecke avait provoqué une grosse frustration chez De Zerbi.

La saison dernière, les Spurs ont lutté jusqu’à la dernière journée contre la relégation. Lors de la 33e journée, à la mi-avril, les Londoniens avaient reçu Brighton.

À ce moment-là, De Zerbi était déjà l’entraîneur des Spurs, tandis que Van Hecke était encore sous contrat avec Brighton. Et juste avant la fin, le Néerlandais a eu une grande importance pour son équipe.

Xavi Simons a donné l’avantage 2-1 aux Spurs à un quart d’heure du terme, mais à la 95e minute, le score est finalement passé à 2-2. Georginio Rutter a marqué, sur une passe décisive de Van Hecke.

Cela a représenté un nouveau coup dur pour les Spurs dans la lutte contre la relégation. Le club s’est finalement maintenu lors de la dernière journée, et peu après, De Zerbi a envoyé un message à Van Hecke, raconte-t-il à Football London.

« Je lui ai envoyé : “Va te faire voir, tu voulais faire descendre Tottenham au détriment de Brighton quand tu as donné cette passe décisive à Georginio Rutter. Maintenant, tu dois venir chez moi. Tu n’as pas le choix !” »

Ce message était sans doute à prendre avec un certain humour, car De Zerbi et Van Hecke se connaissent bien. Les deux hommes ont en effet déjà travaillé ensemble à Brighton de 2022 à 2024.