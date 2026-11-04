Robert Maaskant a été officiellement présenté mercredi à Roosendaal comme sélectionneur de Tuvalu. L’entraîneur de 57 ans a notamment évoqué la composition de son staff technique, les problèmes climatiques auxquels le pays est confronté et le montant de son salaire.

Beaucoup ont été surpris lorsqu’il a été annoncé le mois dernier que Maaskant allait prendre les rênes de Tuvalu, un archipel de l’océan Pacifique situé au nord des Fidji.

Maaskant souligne qu’il n’a pas accepté ce nouveau défi pour des raisons financières. « Beaucoup de mes connaissances disent : "Il doit sûrement faire ça pour l’argent" », raconte-t-il. Mais cette idée fait rire l’entraîneur. « Je ne touche pas un sou, donc ce n’est pas vraiment le cas cette fois-ci. » Seuls son voyage et ses frais sont pris en charge.

Maaskant n’a pourtant pas eu besoin de réfléchir longtemps lorsque Michiel van der Werf, le directeur technique brabançon de la Tuvalu Islands Football Association (TIFA), l’a contacté l’été dernier. « Je connaissais bien sûr l’histoire de Foppe (De Haan, ancien sélectionneur de Tuvalu, ndlr) et j’aime l’aventure. Découvrir le monde grâce au football, je trouve que c’est un bel objectif. »

La dimension sociale du projet a également pesé dans sa décision. Tuvalu est en effet menacé par la montée du niveau de la mer due au changement climatique. Maaskant espère que ses nouvelles fonctions lui permettront d’attirer l’attention sur ce problème.

« Cette question dépasse évidemment le sport. Mais le football peut aider à attirer l’attention sur ce problème. Je ne suis certainement pas un révolutionnaire du climat, mais je trouve beau que nous puissions aider un peu le monde grâce au football. C’est aussi pour cela que je trouve ce projet fantastique. »

Lors de sa présentation, Maaskant a également annoncé les noms de ceux qui l’épauleront à Tuvalu. Kew Jaliens, sélectionné dix fois avec l’équipe des Pays-Bas, sera son adjoint. Le Néerlandais Thijs Matla et les adjoints tuvaluans Nabil Alefaio et Pasene Siale feront également partie du staff technique.