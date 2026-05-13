Robert Lewandowski a trouvé un accord et va bientôt signer son contrat

Robert Lewandowski ne rejoindra pas le FC Porto. Selon les médias polonais, l’attaquant du FC Barcelone serait sur le point d’être transféré à Al-Hilal, qui lui propose un salaire mirobolant.

Mardi, Sky Sports a révélé que Francesco Farioli, le nouvel entraîneur de Porto, souhaitait recruter l’avant-centre.

Âgé de 37 ans, l’avant-centre arrive en fin de contrat au FC Barcelone et ne semble pas disposé à le prolonger. Le week-end dernier, il a été sacré champion d’Espagne avec les Blaugranas.

Après la rencontre décisive pour le titre, l’attaquant a dû commenter son avenir. « Je viens d’apprendre qu’il me reste encore 51 jours de contrat », a-t-il confié à Eleven Sports. « J’ai donc encore un peu de temps. »

Mais il pourrait ne pas attendre aussi longtemps : Al-Hilal lui offre un salaire annuel de 90 millions d’euros et l’avant-centre aurait déjà fait son choix, prenant la direction du Moyen-Orient.

L’ancien buteur du Bayern Munich et du Borussia Dortmund reste toutefois loin derrière Cristiano Ronaldo, qui touche 180 millions d’euros annuels à Al-Nassr.



