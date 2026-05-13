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Robert Lewandowski a trouvé un accord et va bientôt signer son contrat

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Robert Lewandowski ne rejoindra pas le FC Porto. Selon les médias polonais, l’attaquant du FC Barcelone serait sur le point d’être transféré à Al-Hilal, qui lui propose un salaire mirobolant.

Mardi, Sky Sports a révélé que Francesco Farioli, le nouvel entraîneur de Porto, souhaitait recruter l’avant-centre.

Âgé de 37 ans, l’avant-centre arrive en fin de contrat au FC Barcelone et ne semble pas disposé à le prolonger. Le week-end dernier, il a été sacré champion d’Espagne avec les Blaugranas.

Après la rencontre décisive pour le titre, l’attaquant a dû commenter son avenir. « Je viens d’apprendre qu’il me reste encore 51 jours de contrat », a-t-il confié à Eleven Sports. « J’ai donc encore un peu de temps. »

Mais il pourrait ne pas attendre aussi longtemps : Al-Hilal lui offre un salaire annuel de 90 millions d’euros et l’avant-centre aurait déjà fait son choix, prenant la direction du Moyen-Orient.

L’ancien buteur du Bayern Munich et du Borussia Dortmund reste toutefois loin derrière Cristiano Ronaldo, qui touche 180 millions d’euros annuels à Al-Nassr.


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