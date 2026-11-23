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La star algérienne Riyad Mahrez a mis fin aux spéculations sur un éventuel retour sur sa décision de prendre sa retraite internationale pour rejoindre à nouveau la sélection de son pays. Il a affirmé que son aventure avec l'Algérie était bel et bien terminée, et a insisté sur le fait que la période actuelle exige de laisser pleinement à la nouvelle génération l'occasion d'assumer ses responsabilités.

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L'ancien capitaine de l'Algérie s'est exprimé après avoir contribué à la victoire de son club, Al-Shamal, face à Al-Ahli (3-2), lundi, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite. Il a abordé plusieurs dossiers concernant sa sélection, de son avenir international à la lourde défaite contre le Togo, en passant par sa position sur les changements attendus au sein du staff technique dirigé par Ibrahim Hamdani.

Mahrez a tranché le débat sur un éventuel retour sur sa retraite internationale, assurant que sa décision était définitive et que sa dernière apparition sous le maillot de la sélection algérienne avait eu lieu lors de la Coupe du monde 2026, quand il avait décidé de quitter le terrain sans intention d'y revenir.

« Pour moi, c'est terminé, tout est fini. Mon dernier match, c'était à la Coupe du monde. Quand j'ai quitté le terrain, j'ai dit que c'était mon dernier match », a déclaré la star algérienne.

Mahrez a expliqué que l'Algérie dispose d'une nouvelle génération qui a besoin de soutien et de confiance, loin de la pression liée à l'obligation de gagner chaque match, rappelant que les générations précédentes avaient elles aussi traversé des périodes difficiles avant de monter sur les podiums.

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« Comme je l'ai dit encore une fois, il y a une nouvelle génération aujourd'hui, il y a des joueurs à qui il faut donner l'occasion de s'exprimer, et il faut leur permettre de vivre des moments difficiles. Tout ne sera pas toujours rose, nous sommes tous passés par là », a-t-il ajouté.

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« Avant de remporter la Coupe d'Afrique des nations, nous avons vécu des moments très difficiles, et même après ce titre, nous avons traversé des périodes compliquées. Comme je l'ai dit, cela fait partie du processus. On ne peut pas toujours gagner, même si je sais que nos supporters et notre peuple sont très exigeants, mais c'est le football », a-t-il poursuivi.

L'ancien capitaine de l'Algérie a ensuite réaffirmé sa confiance dans le groupe actuel, appelant à offrir aux joueurs un environnement propice pour progresser et apprendre de leurs échecs : « Ils doivent apprendre des défaites. J'ai confiance en eux. Ils doivent être entourés des bonnes personnes et, si Dieu le veut, ce groupe connaîtra beaucoup de beaux moments. »

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Mahrez est également revenu sur la lourde défaite de la sélection algérienne face au Togo (3-0) à Lomé. Il a précisé avoir suivi une partie du match depuis Doha, la capitale qatarie, mais estime ne pas être la bonne personne pour porter un jugement catégorique sur ce qui s'est passé, compte tenu de la particularité des matchs disputés sur le continent africain.

« À vrai dire, je ne suis pas la bonne personne pour donner mon avis là-dessus, mais j'ai bien sûr regardé une partie du match. J'étais ici, à Doha », a-t-il déclaré.

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« Nous connaissons l'Afrique, les choses n'y sont pas faciles. Certains joueurs qui ont participé au match n'avaient jamais joué en Afrique, et ce n'est pas facile pour eux non plus. Il faut comprendre le contexte du match », a-t-il ajouté.

Mahrez a souligné que les défaites font naturellement partie du parcours de toute sélection, assurant que l'essentiel n'est pas ce qui s'est passé contre le Togo, mais la réaction des joueurs et leur capacité à retrouver leur équilibre lors de la période à venir.

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« Comme je l'ai dit, cela fait partie du football. Ils doivent perdre et tomber pour pouvoir se relever. Ils ont gagné à domicile 1-0, puis ils ont perdu à l'extérieur. L'important, c'est de voir leur réaction après cette défaite », a-t-il poursuivi.

« Je pense qu'ils vont réagir de la manière dont j'ai parlé. Il y a une génération formidable, avec beaucoup de joueurs de grande qualité. Tout ce dont ils ont besoin, c'est que les personnes qui les entourent fassent du bon travail pour les aider et tirer le meilleur d'eux », a-t-il enchaîné.

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Concernant l'avenir du sélectionneur Ibrahim Hamdani, Mahrez a refusé d'attribuer à quiconque la responsabilité de la baisse des résultats de la sélection algérienne, qu'il s'agisse du staff technique ou de la fédération, assurant ne pas disposer de suffisamment d'informations pour juger cette expérience. Il a toutefois évoqué l'expérience limitée de l'entraîneur dans le métier.

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« Je n'ai rien à dire à ce sujet. Je ne connais pas cet entraîneur, mais je sais de loin qu'il n'a évidemment pas une grande expérience en tant qu'entraîneur », a déclaré Mahrez.

« Je ne sais pas si l'entraîneur est le problème. La fédération ? Non, pas du tout. Je ne suis pas là pour dire si la fédération est responsable ou non », a-t-il ajouté.

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Mahrez a ainsi fermé la porte à tout retour en sélection algérienne, laissant la responsabilité à la nouvelle génération, alors que le football algérien traverse une période qui exige de corriger les récents faux pas et de préparer les prochaines échéances, dans l'attente du sort réservé au staff technique et des changements possibles au sein de la sélection.