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Le départ de l'Algérien Riyad Mahrez d'Al-Ahli n'a pas été un simple transfert d'un club à un autre. Il a laissé derrière lui des souvenirs lourds, difficiles à surmonter, surtout parce que son nom reste associé à des exploits historiques avec le club saoudien. Le paradoxe, c'est que ce joueur, parti d'une manière qui n'était pas à la hauteur de ce qu'il avait apporté sous ce maillot, est revenu infliger à son ancienne équipe l'un de ses souvenirs les plus douloureux, en menant le club qatari d'Al-Shamal vers une remontée face à Al-Ahli, alors même qu'il n'était pas au sommet de sa forme physique.

Mahrez, joueur d'une grande valeur technique, a quitté Al-Ahli l'été dernier après la résiliation de son contrat, mettant fin à son aventure avec l'équipe après avoir contribué à la conquête de la Ligue des champions de l'AFC Élite lors des deux dernières éditions consécutives. Si son passage au club a été marqué par des moments exceptionnels, la façon dont la relation entre les deux parties a pris fin a largement nourri le débat sur la valeur du joueur et sur ce qu'il aurait pu apporter s'il était resté.

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La star algérienne s'est engagée avec Al-Shamal, mais n'a pas bénéficié d'une préparation idéale pour retrouver son meilleur niveau physique et technique. Il ne lui a pourtant pas fallu longtemps pour prouver que le talent et l'expérience peuvent faire la différence, même lorsqu'un joueur n'est pas au sommet de sa forme.

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Al-Ahli menait de deux buts et semblait en passe de plier la rencontre, mais l'entrée en scène de Mahrez a complètement renversé la situation. L'international algérien a pris part à la remontée en délivrant une passe décisive et en participant à un autre but, répondant présent au moment où Al-Shamal avait besoin d'un joueur capable de changer le rythme du match et de créer du danger.

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La contribution de Mahrez ne s'est pas résumée à des statistiques dans un match ordinaire. Elle a envoyé un message douloureux aux supporters d'Al-Ahli, qui ont vu un joueur avec lequel ils avaient vécu des heures de gloire asiatique mener une équipe adverse vers une remontée après avoir été menée de deux buts. L'homme qui avait brillé sous le maillot d'Al-Ahli dans la compétition continentale a rappelé à tous la qualité et l'expérience qu'il possédait, mais cette fois dans le camp d'en face.

Alors qu'Al-Ahli avait livré une prestation qui le rapprochait de la victoire, il s'est retrouvé face à un joueur qui sait parfaitement punir ses adversaires dès qu'on lui laisse de l'espace et une occasion. Mahrez n'a pas eu besoin de briller pendant tout le match pour laisser son empreinte : il a misé sur son expérience et ses gestes décisifs pour donner à Al-Shamal l'élan qui a changé le visage de la rencontre.

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Le match s'est ainsi transformé en une scène pleine de contradictions : un joueur qui n'a pas quitté Al-Ahli d'une manière digne de ses accomplissements, mais à qui quelques éclairs de talent ont suffi pour rappeler à ses anciens supporters le souvenir des titres en or, et pour les amener à se demander ce que l'équipe a perdu avec son départ. Riyad Mahrez a prouvé une nouvelle fois que la vraie valeur d'un joueur ne se mesure pas seulement à sa condition physique, mais aussi à sa capacité à faire la différence quand le match réclame la touche des grands.