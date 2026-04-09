Selon la chaîne sportive turque A Spor, Riyad Mahrez serait en négociations avancées avec le club de Fenerbaçhe pour un retour en Europe, et plus précisément dans le championnat turc de première division, à l’occasion du mercato estival.

Selon la chaîne turque « A Spor », des négociations sont en cours entre l’international algérien et le club de Fenerbaçhe, qui négocie directement avec le joueur pour un arrivée estivale.

Selon la chaîne, les prochains jours pourraient être décisifs pour l’avenir de la star algérienne, alors que la saison touche à sa fin.

Mahrez, 35 ans, est l’un des piliers d’Al-Ahli, sur lequel l’entraîneur Matthias Jaissle s’appuie tant en championnat qu’en compétitions continentales.

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Une opération qui pourrait faire de l’ombre à la possible association de Mohamed Salah et Virgil van Dijk dans un autre projet.

Selon le quotidien turc « Sabah », le club stambouliote considère l’international algérien comme la pièce idéale pour renforcer son couloir offensif, estimant que le quatuor Kerem Aktürkoglu, Nene, Anthony Musaba et Oguz Aydin ne répond plus aux ambitions futures du club.

Sous contrat avec Al-Ahly jusqu’en 2027, l’international algérien songerait, à l’image de N’Golo Kanté, à un retour en Europe pour relever un dernier défi avant la retraite.

Al-Ahli, qui s’apprête à affronter Al-Duhail au stade Al-Inmaa lors du prochain tour de la Ligue des champions de l’Asie, pourrait donc être tenté de laisser filer son attaquant afin de renforcer ses finances.