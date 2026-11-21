Comment regarder River Plate - Lanus avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

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Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Avant-match

River Plate reçoit Lanus en Liga Profesional. L’équipe de Leonardo Ponzio espère prolonger sa bonne série récente à l’Estadio Monumental.

River aborde ce match dans une forme correcte. Avec trois victoires lors de ses cinq dernières rencontres de Liga Profesional, le club reste dans la course, même si sa défaite contre Boca Juniors plus tôt en novembre lui a rappelé que les écarts sont minces à ce niveau.

Lanus arrive avec une dynamique différente. L’équipe de Mauricio Pellegrino a fait match nul lors de trois de ses cinq dernières rencontres, une série qui témoigne de sa difficulté à être battue, mais aussi à trouver le geste décisif.

Les visiteurs occupent la cinquième place du groupe A de l’Apertura, tandis que River est deuxième du groupe B. Les deux équipes ont encore un enjeu à défendre alors que la saison argentine approche de son terme.

Pour celles et ceux qui souhaitent regarder River Plate - Lanus en direct, les informations de diffusion figurent ci-dessous.

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