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Michael Carrick est sur le point d’être limogé après un début de saison désastreux qui a laissé Manchester United dans la zone de relégation. Alors que les spéculations s’intensifient sur son remplacement, Rio Ferdinand a désigné Mauricio Pochettino comme le candidat idéal pour reconstruire un effectif en lambeaux.

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Carrick se rapproche de la sortie

Carrick semble sur le point d’être limogé après un début de saison 2026-2027 désastreux. Manchester United occupe la 18e place du classement de Premier League à l’approche de la trêve internationale de novembre, à seulement un point de la dernière place. La direction d’Old Trafford procède actuellement à un examen de la situation de l’entraîneur.

Un changement d’entraîneur paraît inévitable alors que le club tente désespérément de sauver sa saison en championnat. Plusieurs candidats de renom ont été associés au poste, dont Eddie Howe, Julian Nagelsmann et Antonio Conte. Cependant, Pochettino s’est récemment imposé comme un candidat sérieux pour prendre les commandes.

Ferdinand désigne son candidat idéal au poste d’entraîneur

Ancien défenseur de Manchester United, Ferdinand estime que Pochettino est l’homme idéal pour prendre la relève. L’entraîneur de 54 ans a prolongé son contrat à la tête de la sélection des États-Unis après la Coupe du monde, mais son accord comporterait une clause libératoire.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Ferdinand a apporté son plein soutien au technicien argentin. Il a souligné que la capacité de Pochettino à gérer les joueurs serait cruciale pour un effectif en difficulté, qui manque de confiance.

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« Quand je regarde Pochettino, l’un de ses plus grands atouts, c’est la dimension humaine de sa gestion et sa capacité à donner confiance à ses joueurs, a expliqué Ferdinand. C’est très important pour Manchester United en ce moment, parce que nous avons beaucoup trop d’individus brisés. »

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Reconstruire un effectif en difficulté demande de la patience

Pochettino possède une vaste expérience de la Premier League après ses passages à Southampton, Tottenham et Chelsea. Il a notamment mené Tottenham en finale de la Ligue des champions, même si ses détracteurs soulignent souvent qu’il n’a remporté aucun trophée en Angleterre. Ferdinand a écarté ces réserves, insistant sur le fait que le club devait se fixer des objectifs réalistes plutôt que viser des trophées dans l’immédiat.

« Quand je regarde cette liste de noms, je pense que Pochettino est celui qui se démarque, car il possède davantage des qualités que nous recherchons pour sauver et construire un groupe de joueurs », a-t-il ajouté.

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« Le niveau d’exigence a énormément baissé, alors soyons réalistes quant à notre situation. Il y a des étapes à franchir pour retrouver ce niveau : nous devons nous stabiliser et nous qualifier de nouveau pour la Ligue des champions. »

Un déplacement périlleux à Anfield en perspective

Pochettino a récemment conduit les États-Unis jusqu’à la phase à élimination directe de la Coupe du monde. Son équipe a terminé première de son groupe avant de subir une lourde défaite 4-1 face à la Belgique en huitièmes de finale.

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Reste à savoir si Manchester United activera sa clause libératoire. Le club doit agir vite s’il veut qu’un nouvel entraîneur prenne ses fonctions avant la fin de la trêve internationale actuelle. Manchester United aura un test majeur à passer lorsque la Premier League reprendra plus tard ce mois-ci : un déplacement à Anfield, le 22 novembre, pour affronter son grand rival Liverpool.