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Rick Kruys a remis le NAC Breda sur la voie du succès. L'équipe de l'entraîneur occupe désormais la deuxième place et reste invaincue depuis douze matches, même si certains joueurs ont dû faire une concession.

Vendredi soir, le NAC s'est imposé très facilement face au FC Den Bosch. À Breda, l'équipe locale a gagné 6-2.

Grâce à cette victoire, le NAC occupe désormais la deuxième place du classement de la Keuken Kampioen Divisie. Seul Heracles a récolté davantage de points.

Kruys, licencié par le FC Volendam à la fin de la saison dernière, réussit donc très bien chez son nouvel employeur. Après le match contre Den Bosch, Mohamed Nassoh a confié à ESPN ce que signifie travailler sous les ordres de l'ancien joueur du FC Utrecht, entre autres.

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« Il aime plaisanter, mais il peut aussi être strict quand il le faut », explique le milieu de terrain. « C'est un excellent entraîneur. Quand quelque chose ne va pas, il se montre dur avec tout le monde. »

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Kruys a également cherché à changer certaines habitudes en dehors du terrain au NAC, avec succès. « Je n'ai plus le droit de manger une tartine aux vermicelles en chocolat au petit-déjeuner. J'adore ça, mais il a jeté les vermicelles, alors maintenant, je mange un œuf », s'amuse Nassoh.

ESPN interroge ensuite Kruys sur sa décision de bannir les vermicelles en chocolat au NAC. « Le capitaine doit montrer l'exemple. Une tartine aux vermicelles en chocolat… Il peut faire mieux », répond Kruys.

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La méthode de l'ancien entraîneur du FC Volendam et du VVV-Venlo semble fonctionner. Après douze matches sous les ordres de Kruys, Nassoh compte deux buts et sept passes décisives.

À titre de comparaison, Nassoh a disputé 34 matches sous les ordres de Carl Hoefkens. Il n'avait alors délivré qu'une passe décisive et inscrit sept buts.