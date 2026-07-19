Rice : « Nous en avons assez d'être dans le carré d'or de la Coupe du monde »

Declan Rice estime que l’Angleterre actuelle a les moyens de rééditer l’exploit des champions de 1966, jugeant cette génération comme la meilleure depuis des décennies.

Les Three Lions ont conclu la Coupe du monde 2026 à la troisième place, après avoir dominé la France 6-4 samedi soir lors de la petite finale, leur meilleur classement depuis le triomphe de Wembley il y a 60 ans sous l’égide de Sir Alf Ramsey.

Même si le parcours des Three Lions aux États-Unis, au Canada et au Mexique restera dans les mémoires pour l’élimination en demi-finale face à l’Argentine, Rice, auteur d’une réalisation somptueuse contre les Bleus, se montre optimiste pour l’avenir de la sélection.

« C'est la meilleure équipe d'Angleterre depuis très longtemps, c'est un fait, et personne ne peut nous l'enlever », adéclaré Rice à la BBC.

« Je pense que nous pouvons être fiers de notre parcours, mais la défaite en demi-finale nous laisse un goût d’amertume », a-t-il ajouté.

Il a poursuivi : « On en a assez de se contenter d’atteindre les demi-finales ou les quarts de finale ; ce qu’on veut, c’est gagner avec l’équipe d’Angleterre. Mais terminer ce tournoi à la troisième place reste un véritable exploit. »

Il conclut : « Nous sommes très proches, vraiment. On a beaucoup parlé de cette équipe ces dernières années après nos éliminations en tournoi. Nous avons connu des défaites en demi-finale, en quart de finale et en finale. »

Il conclut : « Je pense que nous devons poursuivre sur cette dynamique. Je suis convaincu que nous sommes tout près du but. Le football se joue sur des détails, et hier soir, nous avons perdu à cause de ces détails, dans nos deux surfaces de réparation. »

Les Three Lions étaient à deux doigts de la finale lorsque l’Argentine a inscrit deux buts, par Enzo Fernández et Lautaro Martínez, à partir de la 85^e minute, pour finalement priver l’Angleterre d’une place en finale.