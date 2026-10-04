Ribéry à propos du Ballon d'Or 2013 : qu'aurais-je pu faire de plus ?

L'ancienne star française Franck Ribéry a profité de sa visite au festival du sport de Trente, dans le nord de l'Italie, ce week-end, pour revenir sur sa profonde déception de ne pas avoir remporté le Ballon d'Or en 2013, malgré sa saison exceptionnelle avec le Bayern Munich.

L'ancien international français, âgé de 43 ans, souffre toujours de cette frustration, mais il se prépare à entamer une nouvelle carrière en tant qu'entraîneur.

La blessure ne cicatrisera probablement jamais, et c'est ce que Ribéry reconnaît lui-même, car l'ancienne star du Bayern Munich garde au fond du cœur une certaine amertume lorsqu'il se souvient de ne pas avoir remporté le Ballon d'Or en 2013.

Après une saison éblouissante avec le Bayern Munich, l'ancien international français pensait qu'il allait remporter cette prestigieuse récompense individuelle, mais il a terminé à la troisième place derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, un résultat qu'il juge toujours injuste, même treize ans plus tard.

Franck Ribéry a déclaré, lors de sa visite au festival du sport de Trente, dans le nord de l'Italie, dans des propos rapportés par le réseau « RMC Sport » : « 2013 a été mon année en or. »

Et d'ajouter : « J'étais le meilleur joueur du championnat allemand et d'Europe. Je méritais peut-être le Ballon d'Or. Ne pas l'avoir remporté m'a fait mal. Ce fut une déception. Je n'ai aucun mal à l'avouer. Ce fut une saison enchanteresse, j'ai tout gagné et j'ai livré d'excellentes performances avec le Bayern Munich et l'équipe nationale. Qu'aurais-je pu faire de plus ? »

Après avoir raccroché les crampons en octobre 2022, à la suite d'une dernière période passée à la Salernitana, Franck Ribéry a rejoint le staff technique du club italien jusqu'en mars 2024. Il a depuis achevé ses qualifications d'entraîneur et affirme aujourd'hui se sentir prêt à entamer sa nouvelle vie en tant que coach.

Il a poursuivi : « J'ai compris que j'ai changé de métier. Pour moi, la gestion du groupe, l'empathie et la relation avec les joueurs seront des éléments d'une importance capitale. Cela passe avant les compositions et les tactiques. J'ai eu de nombreux grands entraîneurs, comme Heynckes et Ancelotti, mais aussi Nicola et Iachini ; j'ai appris quelque chose de chacun d'eux. J'aimerais pratiquer un football offensif. Mon équipe doit récupérer le ballon rapidement et chercher un but immédiatement. En Europe, je suis un grand admirateur du Bayern Munich dirigé par Kompany. »