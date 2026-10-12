Le Néerlandais Frenkie de Jong s'approche d'un tournant marquant dans sa carrière avec le Barça, après que l'entraîneur allemand Hansi Flick a commencé à tester la possibilité de l'utiliser au poste de défenseur central, une démarche qui pourrait dépasser les simples solutions tactiques pour toucher à des inquiétudes médicales concernant l'état de son genou, en plus de la concurrence pour les places au milieu de terrain.

Le journaliste Santi Ovalle a révélé, sur les ondes de la radio "Cadena SER", que De Jong s'est entraîné au poste de défenseur central après son retour aux séances collectives, avec des indices suggérant que cette option pourrait faire partie des calculs de Flick pour la période à venir.

Cette démarche prend une importance supplémentaire au vu de certains avis médicaux, selon ce qu'a rapporté Ovalle, qui estiment qu'une opération chirurgicale pourrait être nécessaire pour le joueur, avertissant du risque d'une instabilité persistante du genou en l'absence d'intervention chirurgicale, ce qui pourrait affecter sa capacité à accomplir certaines tâches sur le terrain.

Évoluer au milieu de terrain impose à De Jong de changer constamment de direction, en plus des accélérations et des arrêts brusques, des mouvements qui exigent une grande stabilité de l'articulation du genou. Jouer en charnière centrale, en revanche, pourrait réduire la fréquence de certains de ces mouvements, sans pour autant supprimer les exigences physiques liées au poste.

Flick prépare le changement de poste de De Jong

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L'option de compter sur De Jong en défense centrale n'était pas nouvelle dans les calculs de l'entraîneur allemand : Flick avait déjà ouvert la porte à cette éventualité lors d'une conférence de presse avant la rencontre face à Getafe, lorsqu'il avait déclaré : "Bien sûr qu'il peut jouer. Nous avons plusieurs options, et Frenkie est l'une des options pour évoluer au poste de défenseur central".

La question ne concerne pas uniquement l'état de santé, puisque le joueur fait face à une concurrence croissante au milieu de terrain, avec la présence de Marc Bernal parmi les options disponibles, aux côtés des noms titulaires de l'effectif du Barça. Flick ne semble pas, pour sa part, considérer De Jong comme un remplaçant direct de Pedri, et cette situation pourrait pousser l'entraîneur à lui chercher un nouveau rôle offrant au joueur davantage d'occasions de jouer.

Le Betis, porte du retour

Sur le plan de la récupération, les derniers signaux semblent positifs : De Jong se sent bien à l'entraînement et ne souffre d'aucune douleur, selon les déclarations de Flick, qui a évoqué la possibilité d'un retour face au Real Betis, tout en insistant sur la nécessité de lui accorder le temps suffisant pour retrouver sa forme.

L'entraîneur du Barça a déclaré : "Il sera peut-être disponible contre le Betis. Il est en bonne condition et ne ressent pas de douleur, mais il a besoin de temps, et nous le lui donnerons".

Le joueur néerlandais espère atteindre sa pleine forme avant la rencontre contre le Real Madrid en Clasico, mais son retour à la compétition dépendra de son évolution physique et de la décision du staff technique.

Ce nouveau poste prépare-t-il un départ éventuel ?

L'éventualité de reconvertir De Jong en défenseur central ouvre la porte aux interrogations sur son avenir au Barça, lui qui a passé l'essentiel de sa carrière comme milieu de terrain et qui a été l'un des éléments importants de l'équipe à ce poste.

Et si le joueur estime que son nouveau rôle réduit son statut au milieu de terrain ou ne correspond pas à ses qualités, cela pourrait peser sur ses calculs futurs, dans un contexte de spéculations selon lesquelles ce changement de poste pourrait aussi être lié à son avenir au club. Mais rien dans les éléments avancés ne confirme que le Barça s'oriente vers un départ facilité.

Le véritable test viendra lorsque De Jong aura retrouvé sa pleine forme : les choix de Flick révéleront alors si son utilisation en défense centrale relève d'une orientation durable visant à le repositionner, ou d'une solution provisoire dictée par les circonstances de sa récupération et les besoins de l'équipe.

Énorme surprise : Flick surprend De Jong après son retour