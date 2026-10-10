Révolte massive contre une toute nouvelle règle du football

Les fédérations européennes de football veulent se débarrasser au plus vite de la nouvelle fenêtre internationale de trois semaines, rapporte the Guardian. Ces dernières semaines, un fort mécontentement est apparu concernant la lourde charge pesant sur les joueurs, l’augmentation des blessures et les conséquences financières. Lors d’une réunion à Berlin, il est apparu jeudi que la quasi-totalité des fédérations présentes souhaitent revenir à l’ancien système.

Le calendrier international du football a été modifié pour la première fois cette saison, les fenêtres internationales de septembre et d’octobre ayant été fusionnées. Les sélections européennes ont ainsi disputé quatre matches de Ligue des nations sur une période de onze jours. La modification a été approuvée par la FIFA en 2023.

C’est surtout la vague de blessures chez les internationaux qui suscite l’inquiétude. Brian Brobbey, Cody Gakpo, Kylian Mbappé, Alexander Isak, Jan Paul van Hecke et Micky van de Ven, entre autres, ont connu des problèmes physiques pendant la période internationale. Un président d’une fédération européenne de football a même décrit la nouvelle formule auprès de the Guardian comme « une catastrophe ».

Fait marquant, la période internationale prolongée avait justement été instaurée pour améliorer le bien-être des joueurs et réduire le nombre de déplacements. Selon les fédérations européennes, cette mesure produit toutefois l’effet inverse, notamment parce que les matches de Ligue des nations sont généralement plus intenses que les amicaux internationaux. En outre, lors de ces rencontres, les enjeux rendent plus difficile le fait de laisser au repos les grandes stars.

Les plus petites nations de football craignent surtout d’être mises en difficulté par le nouveau calendrier. Elles disposent généralement d’effectifs moins fournis et ont donc davantage de mal à remplacer des internationaux importants. Cela peut aussi avoir des conséquences sportives, puisque les performances en Ligue des nations sont déterminantes pour la qualification à l’Euro 2028.

Outre les objections sportives, les inquiétudes financières jouent un rôle important. Plusieurs fédérations ont indiqué qu’il était difficile de mettre en avant deux matches à domicile en peu de temps et de vendre suffisamment de billets. Tout le monde n’est toutefois pas opposé au nouveau système : un président de fédération a souligné que cette période plus longue donnait justement plus de temps aux sélectionneurs nationaux pour travailler avec leurs joueurs.

Les fédérations européennes veulent que l’UEFA fasse pression sur la FIFA pour annuler cette modification, mais cela semble une tâche difficile. Le calendrier international est en effet fixé jusqu’en 2030, et les relations entre les deux instances du football se sont fortement détériorées.

Selon the Guardian, un éventuel changement de cap pourrait aussi dépendre de la future direction de la FIFA. Le président Gianni Infantino se présente en mars pour un nouveau mandat.