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Le différend s'envenime au sein de la Fédération italienne de football : Giovanni Malagò, commissaire spécial de la Fédération, est entré dans un nouveau bras de fer avec les deux associations représentant les joueurs et les entraîneurs, à la suite de déclarations sur le choix de Roberto Mancini pour diriger la sélection italienne, sur fond de recomposition des alliances avant l'élection attendue à la présidence de la Fédération.

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En juin dernier, Malagò avait remporté largement l'élection à la présidence de la Fédération, grâce au soutien de l'Association des footballeurs italiens et de l'Association des entraîneurs. Mais ce soutien a changé de camp quelques mois plus tard : les deux associations ont annoncé leur appui à Adriano Galliani, après l'annulation des résultats du scrutin en raison de documents manquants et la fixation d'une nouvelle élection au 14 décembre prochain.

La tension est montée d'un cran ces dernières 24 heures, après que Malagò a affirmé que les associations des joueurs et des entraîneurs ne souhaitaient pas voir Mancini nommé sélectionneur de l'Italie. Des propos qui ont poussé les deux parties à publier un communiqué commun pour lui répondre et démentir ce qu'elles qualifient d'allégations infondées.

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Le communiqué, publié par Football Italia, indique : « Le commissaire spécial de la Fédération italienne de football a laissé libre cours à son imagination, en commentant des prises de position qui n'ont jamais existé et en reconstruisant des faits qui ne se sont jamais produits. Ni l'Association des footballeurs italiens ni l'Association des entraîneurs italiens n'ont, à aucun moment, exprimé une position défavorable au choix de Roberto Mancini comme sélectionneur de l'équipe nationale. »

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Les deux associations ont ajouté qu'elles n'avaient pas demandé à donner leur avis sur le choix du sélectionneur, précisant que l'ancien président de la Fédération ne les avait pas consultées sur cette décision, pas plus qu'il ne l'avait fait pour ses autres choix, déclarations et prises de position, sur le plan national comme international. Elles ont insisté sur le fait qu'elles ne s'opposaient pas à la nomination de Mancini.

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Le communiqué rappelle que cette position avait déjà été confirmée récemment par Renzo Ulivieri, président de l'Association des entraîneurs. Les deux associations ont ensuite appelé à laisser de côté les querelles personnelles d'ici l'élection du 14 décembre, pour se concentrer plutôt sur les questions essentielles et les problèmes structurels dont souffre le football italien.

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Mancini n'était pas le premier choix de Malagò dans sa recherche d'un nouveau sélectionneur. Il avait d'abord chargé Paolo Maldini et Leonardo de trouver le technicien idéal, et des contacts avaient été pris avec Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, qui ont tous deux décliné la proposition.

Après ces deux échecs, Malagò était parvenu à un accord avec Andrea Pirlo pour diriger la sélection, avant de suspendre le projet en raison de la polémique entourant un contrat de sponsoring lié à une société de paris russe. Le nom de Mancini est finalement revenu sur le devant de la scène, et la manière dont il a été choisi est désormais au cœur du différend entre Malagò et les deux associations.

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