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Al-Nassr a subi un coup dur dès l'entame de son match face aux Qataris d'Al-Sadd en Ligue des champions de l'AFC Élite, à cause de son ailier français Kingsley Coman.

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Al-Nassr recevait Al-Sadd ce mardi à l'Al-Awwal Park, à Riyad, la capitale saoudienne, pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

Après seulement trois minutes de jeu, Coman s'est écroulé à la suite d'un contact avec un joueur d'Al-Sadd. Blessé, il a dû quitter la pelouse et a été remplacé par l'attaquant saoudien Abdullah Al-Hamdan.

Cette blessure de l'ailier français est survenue quelques minutes après le début de sa première titularisation avec Al-Nassr depuis la grave blessure qui l'avait éloigné des terrains ces derniers temps.

Coman souffrait de cette blessure depuis la victoire 3-1 contre les Ouzbeks de Neftchi, en octobre dernier, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Ce sérieux pépin physique l'avait privé des rencontres face à Neom, Al-Faisaly et Al-Kholood, lors des dixième, onzième et douzième journées de la Roshn Saudi League, ainsi que du match contre les Ouzbeks de Pakhtakor, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Le joueur de 30 ans avait fait son retour dans le groupe d'Al-Nassr lors du dernier match, face à Al-Ahli, vendredi dernier, dans le cadre de la rencontre en retard de la neuvième journée de la Roshn Saudi League. Il était toutefois entré en jeu en cours de partie, sans être titularisé.

À peine titularisé face à Al-Sadd, Coman s'est donc rapidement blessé, ce qui soulève des interrogations sur sa condition physique et sur sa capacité à enchaîner les matchs.

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L'ailier français n'a disputé que 9 matchs avec Al-Nassr depuis le début de la saison, pour un seul but inscrit et aucune passe décisive.

À noter que Coman n'était pas le seul retour dans le onze d'Al-Nassr face à Al-Sadd. Il était accompagné de la star sénégalaise Sadio Mané, totalement absente lors du dernier clasico face à Al-Ahli en Roshn Saudi League, qui s'était soldé par une défaite 1-3.

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L'absence de l'international sénégalais lors de ce clasico s'expliquait par la naissance de son enfant. Il est revenu aujourd'hui en tant que champion de la Coupe d'Afrique des nations 2025, à la suite de la décision du Tribunal arbitral du sport.

Le Tribunal arbitral du sport a en effet donné raison ce mardi à la sélection sénégalaise dans son recours contre la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, qui avait déclaré les Lions de la Teranga perdants par forfait en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, malgré leur victoire 1-0 sur le terrain, et accordé au Maroc la victoire sur tapis vert 3-0.

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Dans les motifs de sa décision, selon le communiqué officiel publié ce jour, le Tribunal a expliqué que l'arbitre, en sifflant la reprise du jeu à la 109e minute, avait estimé que les conditions pour terminer la rencontre étaient réunies, après le retour des deux équipes sur la pelouse et leur volonté commune de reprendre la partie.

Par conséquent, la formation arbitrale a considéré que les effets de la décision de l'arbitre se limitaient au terrain, et que cette décision relevait donc du « principe des décisions de terrain ».