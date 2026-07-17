Selon la presse, l’Espagnol Pep Guardiola, alors encore entraîneur de Manchester City, aurait conclu un accord verbal pour prendre les commandes de la sélection anglaise, avant que l’Allemand Thomas Tuchel ne soit officiellement nommé.

Le technicien catalan avait été pressenti pour prendre les commandes des « Trois Lions » lorsque Gareth Southgate avait quitté son poste il y a deux ans ; s’il n’avait pas fermé la porte à l’époque, il avait finalement prolongé son contrat avec Manchester City en cours de saison (2024-2025).

Selon le site international « The Athletic », Guardiola avait déjà donné son accord verbal aux responsables de la Fédération anglaise de football, avant de revenir sur sa décision ; ce revirement a poussé la direction de la Fédération à se tourner vers le recrutement de Tuchel.

La Fédération anglaise avait officialisé l’arrivée de Tuchel en octobre 2024, mais le technicien allemand n’a pris ses fonctions qu’en janvier suivant, avec pour objectif principal de conduire les Three Lions jusqu’en finale de la Coupe du monde cet été.

Les rêves des « Trois Lions » se sont toutefois évanouis en demi-finale de la Coupe du monde, après la défaite 2-1 face à l’Argentine mercredi dernier. Tuchel a alors essuyé de vives critiques pour ses choix tactiques et ses remplacements en seconde période ; les Three Lions ayant reculé après avoir ouvert le score, ce qui a permis à l’Argentine de presser et d’inscrire les buts d’Enzo Fernández et de Lautaro Martínez.

Malgré les appels à son limogeage, Tuchel réitère son engagement à rester en poste pour guider les Three Lions à l’Euro 2028, organisé chez eux.

À ce sujet, Tuchel a déclaré : « Je m’engage à 100 %, il reste encore beaucoup à améliorer, et je suis plus que ravi de m’y atteler. »

Il a ajouté : « Je continue de penser que nous sommes capables de mieux imposer notre style lorsque nous avons le ballon et de montrer toute la qualité de nos joueurs. Cette excellence est en nous ; je la perçois à l’entraînement lors de chaque stage de préparation, et ici aussi, lors de la Coupe du monde. J’ai le sentiment qu’il y a un niveau supplémentaire que nous devons atteindre et franchir pour remporter ce titre prestigieux. »

Selon « The Athletic », une clause secrète de son contrat lui permettait de partir sans indemnité après la Coupe du monde si l’Angleterre ne dépassait pas les quarts de finale, et accordait le même privilège à la Fédération anglaise.