Réunion exceptionnelle : Nadal à un pas du conseil d'administration du Real Madrid

La légende du tennis espagnol Rafael Nadal est sur le point de rejoindre le conseil d'administration du Real Madrid. Le club soumettra sa candidature à ses membres lors de l'assemblée générale du 21 novembre et, si elle est approuvée comme prévu, il intégrera officiellement le conseil.

Le Real Madrid, qui tiendra une assemblée générale extraordinaire pour approuver la nomination de la légende du tennis, a annoncé ce qui suit dans un communiqué officiel relayé par le journal « Marca » : « Proposition du conseil d'administration devant être approuvée par l'assemblée générale extraordinaire, portant sur la nomination de M. Rafael Nadal Parera comme membre du conseil d'administration du Real Madrid, conformément à l'article 46 des statuts. »

Et d'ajouter : « À cet égard, le conseil a approuvé à l'unanimité la soumission de la proposition suivante à l'assemblée générale extraordinaire pour approbation : la ratification de la nomination de M. Rafael Nadal Parera comme membre du conseil d'administration du Real Madrid, conformément à l'article 46 des statuts. »

L'assemblée générale ordinaire du Real Madrid se tiendra le 21 du mois en cours, à 9h00 pour la première séance et à 10h00 pour la seconde. Lors de cette réunion seront abordés les sujets habituels : le rapport du président ; l'examen et l'approbation, le cas échéant, de la clôture budgétaire, du rapport annuel, du bilan et du compte de résultat du club, ainsi que des comptes consolidés avec les sociétés affiliées, pour l'exercice 2025/2026 ; l'examen et l'approbation, le cas échéant, du budget consolidé des recettes et des dépenses et du plan d'activités pour l'exercice 2026/2027 ; les cotisations de membre proposées pour la saison 2027/2028 ; ainsi que les questions et commentaires.

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Mais la grande surprise viendra avec l'assemblée générale extraordinaire qui débutera immédiatement après, et qui comportera un seul point à son ordre du jour : la nomination de Rafael Nadal comme membre du conseil d'administration. Pour le Real Madrid, Nadal est l'une des plus grandes légendes du sport de tous les temps, et un modèle à suivre par ses réalisations sportives et sa personnalité.

Rafael Nadal a remercié le Real Madrid, via ses comptes sur les réseaux sociaux, pour cette offre, et a annoncé l'avoir acceptée en déclarant : « Je tiens à remercier le président Florentino Pérez et le conseil d'administration pour m'avoir proposé de rejoindre le conseil d'administration du Real Madrid. J'ai accepté cette proposition avec beaucoup d'enthousiasme, et je suis impatient d'apprendre et de contribuer autant que possible. »