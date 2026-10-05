Lionel Messi s'apprête à disputer son dernier match sous le maillot de la sélection argentine, mardi matin, lorsque les danseurs de tango affronteront le Bénin au stade Monumental de Buenos Aires.

Les célébrations d'adieu à Messi ont déjà commencé au sein du camp de la sélection, après qu'Emiliano Martinez a révélé que les joueurs argentins ont tenu à accueillir leur capitaine d'une manière particulière.

Messi est arrivé au rassemblement dimanche soir, tandis que Martinez a expliqué que les adieux avaient débuté par un barbecue (asado) au lieu de résidence de la sélection, ajoutant : « Nous allons essayer de le serrer dans nos bras durant le peu de temps qu'il lui reste avec nous. »

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Le gardien de but argentin a tenu sa promesse et a publié dimanche soir une vidéo sur ses comptes de réseaux sociaux, où l'on voyait les joueurs de la sélection s'apprêter à organiser le barbecue, en guise de début des célébrations d'adieu à Messi.

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Et Martinez d'ajouter : « Nous allons essayer de le choyer et de nous assurer qu'il profite au maximum de ce moment, de le couvrir d'étreintes et de baisers, et qu'il soit heureux. »

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À propos de sa relation avec Messi, Martinez a déclaré, dans des propos rapportés par le journal Olé argentin après le match amical contre le Burkina Faso, dimanche : « J'ai essayé de l'aider autant que possible, il le sait, et nous en parlons toujours. Ce fut l'un des plus grands honneurs de ma carrière que d'essayer de l'aider à réaliser ce qu'il voulait tant. C'est le plus grand joueur de l'histoire, et je ressens, Dieu merci, que j'ai fait partie de son parcours. »

Au sujet du match contre le Bénin, il a dit : « Je veux le voir profiter et sourire. »

Emiliano Martinez revient sur l'idée de prendre sa retraite

Évoquant la disparition de la douleur de la défaite en Coupe du monde et le fait qu'il avait songé à prendre sa retraite après le tournoi, le gardien de Chelsea a déclaré : « La défaite en finale de la Coupe du monde a été très difficile à encaisser pour moi. La douleur m'a longtemps accompagné. J'ai eu besoin de changer d'air au niveau du club pour tenter d'atténuer la douleur ressentie après la finale, et j'y suis parvenu. Aujourd'hui, j'arrive ici et je me sens bien, heureux et plein d'énergie. En fin de compte, je dois représenter mon pays et ma famille, et je dois le faire de la meilleure manière possible. »

Martinez avait quitté Aston Villa pour Chelsea dans les derniers jours du mercato estival, avant de retrouver son enthousiasme et d'affirmer son plein engagement avec l'Argentine à l'approche du cycle 2030.

À propos de l'après-Messi, il a affirmé : « Son départ laissera un grand vide, mais nous disposons de joueurs dotés de fortes personnalités. »