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Les plans de l'entraîneur italien vont-ils réussir ?

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L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al Hilal, a trouvé une solution à son casse-tête offensif, provoqué par l'absence de son ailier néerlandais Crysencio Summerville, lors de la confrontation face à Al Sadd du Qatar en Ligue des champions d'Asie Élite.

Al Hilal se déplace sur le terrain d'Al Sadd, dans quelques instants, au stade Jassim bin Hamad dans la capitale qatarie Doha, pour la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Inzaghi a décidé de titulariser Sultan Mandash au poste d'ailier droit, tout en replaçant le Brésilien Gabriel Martinelli à son poste de prédilection d'ailier gauche, en raison de la suspension de Summerville.

Inzaghi était contraint d'utiliser Martinelli comme ailier droit afin de maintenir Summerville à son poste préféré d'ailier gauche, avant que ce dernier ne soit suspendu.

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L'ailier néerlandais a été suspendu pour 3 matches, en raison de l'expulsion dont il a été sanctionné lors de la rencontre face à Al Gharafa du Qatar, lors de la première journée de la phase de ligue de cette même compétition asiatique.

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Par ailleurs, Inzaghi a décidé de laisser au repos le latéral français Theo Hernandez et de titulariser Mutaib Al Harbi à sa place, après qu'il a pris part au dernier clasico contre le rival traditionnel Al Ittihad.

Le défenseur turc Yusuf Akçiçek est également titulaire au détriment de Hassan Tambakti, tout comme le milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic, de retour de blessure, qui prend la place du Français Simon Boabré.

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Al Hilal aborde cette rencontre en occupant la cinquième place du classement du groupe Ouest avec 3 points, tandis qu'Al Sadd est quinzième et avant-dernier, sans le moindre point.

Voici la composition d'Al Hilal :

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Gardien de but : Yassine Bounou

Défense : Mohamed Mahzari - Yusuf Akçiçek - Kalidou Koulibaly - Mutaib Al Harbi

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Milieu de terrain : Mohamed Kanno - Ruben Neves - Sergej Milinkovic-Savic

Attaque : Sultan Mandash - Ollie Watkins - Gabriel Martinelli