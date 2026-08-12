Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr et de la sélection du Portugal, a adressé un message de soutien et de condoléances à son rival historique Lionel Messi, la star de l'Argentine, après le décès de son père Jorge Messi à l'âge de 68 ans, dans un geste humain qui a dépassé la longue rivalité entre deux des plus grandes stars du football de l'histoire.

Jorge Messi est décédé la semaine dernière après une longue lutte contre la maladie, tandis que le capitaine de la sélection argentine a publié un message émouvant sur Instagram, dans lequel il a évoqué la perte de son père et le rôle majeur qu'il a joué dans sa vie et sa carrière footballistique.

Ronaldo soutient Messi dans son épreuve

Malgré des années de rivalité intense entre Ronaldo et Messi pour la première place du football mondial, la star portugaise a tenu à se tenir aux côtés de son rival en ce moment difficile.

Ronaldo a répondu au message de Messi par des mots brefs, mais empreints d'un grand soutien, écrivant : « Une grande accolade pour toi et tes proches en ce moment difficile, Leo. Reste fort. »

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Le message de Ronaldo vient confirmer que la rivalité sur le terrain n'efface pas le côté humain en dehors du rectangle vert, après que les deux hommes ont été liés durant des années par l'une des plus célèbres rivalités individuelles de l'histoire du sport.

Messi rend hommage à son père par des mots émouvants

Messi avait exprimé son immense douleur après le départ de son père, dans un long message où il a révélé la difficulté d'accepter l'idée de son absence et de ne plus pouvoir lui parler.

La star argentine a déclaré : « Papa, je n'arrive toujours pas à croire que tu es parti. Je ne m'effondre pas, ou plutôt, je ne veux pas m'effondrer. »

Il a ajouté : « Il m'est très difficile d'imaginer que je ne te reverrai plus, et que nous ne parlerons plus ensemble. Je sais que tu souffrais, et que c'était peut-être mieux pour toi, mais tu es parti bien trop tôt. Il nous restait encore tant de choses à savourer ensemble. »

Messi a poursuivi en rappelant l'un des souhaits de son père : « Tu m'as beaucoup demandé de jouer lors de la dernière Coupe du monde, et dans les jours qui ont précédé son coup d'envoi, ton état a commencé à se dégrader considérablement. »

« Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi »

Messi a révélé l'ampleur du vide laissé par le départ de son père dans sa vie, déclarant : « Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, et je ne sais pas comment je vais continuer à aller de l'avant. »

Il a ajouté : « Je ne faisais que jouer au football, et maintenant j'ai beaucoup de doutes quant au fait de continuer à le faire plus longtemps. »

Le capitaine de l'Argentine a rappelé le rôle joué par son père à ses côtés depuis ses débuts, s'interrogeant dans un message émouvant : « Pourquoi n'as-tu pas pu tenir encore un peu, pour que nous puissions terminer le voyage ensemble ? »

Son père, compagnon de voyage depuis les débuts

Messi a été lié à son père par une relation extrêmement étroite tout au long de sa vie, et Jorge a été présent aux différentes étapes de sa carrière, depuis ses débuts avec Newell's Old Boys jusqu'au sommet du football mondial.

Jorge n'était pas seulement le père de la star argentine, il a également joué un rôle essentiel dans la gestion de sa carrière, puisqu'il était son agent et l'une des personnes les plus importantes qui l'ont accompagné dans ses décisions footballistiques. Il a aussi joué un rôle important dans la gestion des aspects commerciaux liés au nom de Messi.

Messi avait souligné dans son message que le bonheur de son père était lié au fait de voir sa famille bien portante, et en particulier de le suivre lorsqu'il jouait au football, une habitude qui l'a accompagné depuis son enfance jusqu'à son accession au sommet de la gloire footballistique.

En ce moment de tristesse, l'atmosphère de rivalité entre Messi et Ronaldo s'est effacée, laissant place à un message humain de l'une des plus grandes stars du football à son rival historique, lui confirmant que les condoléances dépassent les limites des terrains.

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