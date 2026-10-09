« Réservé aux grands » : l'écharpe d'Al-Nassr place Ronaldo dans le cœur des supporters

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, s'est installé dans le cœur des supporters du club, après un geste marquant qu'il a accompli à l'issue du match face à Al-Diriyah en Roshn Saudi League.

Al-Nassr s'est imposé face à Al-Diriyah sur le score de 3-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes, vendredi soir, au stade Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, pour la huitième journée de Roshn League.

Ronaldo a laissé son empreinte sur le match, en inscrivant le premier but à la 23e minute, après que l'ailier français Kingsley Coman eut tiré une balle puissante, repoussée par le gardien Walid Abdullah, avant qu'elle ne lui parvienne devant la cage vide.





Mais l'empreinte la plus marquante est venue après la fin du match, et plus précisément avant la célébration avec les supporters au stade Al-Awwal Park pour cette large victoire.

Avant le début de la célébration, Ronaldo a ramassé une écharpe du club d'Al-Nassr sur la pelouse, avant de la porter autour de son cou.

Cette image a suscité l'admiration des supporters du club d'Al-Nassr, qui l'ont célébrée sur les réseaux sociaux et l'ont considérée comme la preuve de la relation forte qui les lie à la star portugaise.

Le club saoudien lui-même a salué cette image, à travers une vidéo publiée sur son compte officiel sur le réseau « X », commentant : « Les couleurs de la plus grande entité ne sont portées que par les grands. »

Il convient de rappeler que les supporters d'Al-Nassr avaient tenu à soutenir Ronaldo avant le début du match, en scandant son nom et en brandissant une banderole pour le soutenir, après la récente crise survenue entre lui et son entraîneur Jorge Jesus en sélection du Portugal.