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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

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Repos pour le trio parisien… Enrique commente le choc entre l'Espagne et le Portugal

Portugal vs Espagne
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Luis Enrique
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Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, a réaffirmé son attachement profond à la ville de Gijón lors de la cérémonie d’inauguration de la « Plage verte », qui portera désormais son nom. 

« Je parle rarement de ma famille en raison de mon métier, aussi suis-je reconnaissant envers la municipalité de Gijón de m’avoir offert cette opportunité », a-t-il confié au journal Sport.

Il a ajouté : « J’ai quitté Gijón il y a plus de 30 ans pour des raisons professionnelles, mais je n’ai jamais manqué d’y revenir chaque année. Tout le monde sait à quel point je suis attaché à ma ville. C’est un geste exceptionnel. »

Interrogé sur le prochain match de la « Roja » en Coupe du monde, l’ancien sélectionneur de l’Espagne s’est montré optimiste quant aux chances de l’équipe, tout en refusant de se lancer dans les pronostics.

Il a ajouté : « Ce sera un grand match, et j’espère que l’Espagne remportera la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire. »

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Il a conclu : « Je n’aime pas faire de pronostics, mais si l’Espagne bat le Portugal, j’aurai trois joueurs en congé plus tôt que prévu. »

Il fait ainsi référence au trio portugais Vitinha, Nuno Mendes et João Neves.

Il estime que la sélection espagnole continue de progresser et se considère capable de se battre pour le titre.

Il conclut : « La Coupe du monde est une compétition extrêmement complexe. Je pense que l’Espagne est sur la bonne voie, et je regarderai le match avec mes parents. La compétition se corse au fur et à mesure, mais je vois que l’équipe d’Espagne est sur une pente ascendante. »

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