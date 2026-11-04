La Coupe d'Asie des nations a gâché le stage exceptionnel que la sélection saoudienne devait disputer au cours de la période à venir.

La Confédération asiatique de football a annoncé hier matin, mardi, le report de la Coupe d'Asie des nations, qui devait débuter en janvier 2027, pour qu'elle se déroule désormais à partir de décembre de la même année.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », sur la base de cette décision, le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe saoudienne, a décidé d'annuler le stage qui devait se tenir à la fin de l'année en cours.

L'Arabie saoudite devait organiser un stage de préparation pour le tournoi asiatique dans la ville de Khobar, du 21 décembre au 3 janvier prochains.

Prochains matchs KSA Matchs Amicaux 09:30 CDS

Le stage devait être ponctué de deux matches amicaux contre le Qatar et la Palestine, avant qu'il ne soit finalement décidé d'annuler le stage et les deux rencontres après le report de la Coupe d'Asie des nations d'environ 11 mois.

Il est attendu que cette période voie la tenue de certains matches de la Saudi Pro League, afin de disputer les rencontres sur des intervalles plus larges et sans pression.

Il convient de rappeler que la sélection saoudienne disputera un nouveau stage entre les 8 et 17 novembre en cours, au cours duquel elle disputera deux matches amicaux contre la Corée du Sud et l'Ouzbékistan, les 13 et 17 du même mois.