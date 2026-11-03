Report officiel : annonce d'une révision complète du calendrier du championnat saoudien

La Ligue saoudienne de football professionnel a annoncé le report des matches de la 13e journée de la Roshn Saudi League, qui devaient se disputer entre le 5 et le 7 novembre, à la suite de la décision de la Confédération asiatique de football de reprogrammer la Coupe d'Asie 2027, organisée par le Royaume.

La Ligue a confirmé, dans un communiqué publié sur son site officiel, que cette décision s'inscrit dans le cadre d'une révision globale du calendrier de la saison, profitant de la marge supplémentaire offerte par le changement de date du tournoi continental, dans le but de réorganiser la répartition des matches du championnat sur la période restante de la saison et d'instaurer un meilleur équilibre entre les dates des rencontres et les périodes de récupération et de repos des joueurs.

La Ligue a précisé qu'elle tiendrait un atelier de travail avec les clubs de la Roshn Saudi League afin de discuter des modifications proposées au calendrier de la compétition et d'écouter les points de vue des clubs concernant la répartition des journées et les considérations liées au calendrier.

La Ligue n'a pas encore fixé de nouvelle date pour les matches de la 13e journée, indiquant qu'elle annoncera les dates une fois la révision terminée et le calendrier mis à jour validé, en coordination avec les parties concernées.

Pourquoi la Coupe d'Asie 2027 a-t-elle été reportée ?

La décision de la Ligue saoudienne est intervenue après l'annonce par la Confédération asiatique de football du report de la Coupe d'Asie 2027, qui devait se tenir en Arabie saoudite entre le 7 janvier et le 5 février 2027.

La Confédération a décidé d'organiser le tournoi à sa nouvelle date, entre le 23 décembre 2027 et le 21 janvier 2028, après consultations avec le comité local d'organisation et la Fédération saoudienne de football, précisant que cette décision a été prise à la lumière des circonstances exceptionnelles que connaît la région, et des complications logistiques et des perturbations du trafic aérien qui en ont découlé.