Réponse cinglante de Yamal : 3 minutes qui ouvrent la porte aux moqueries sur Lemina

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Le jeune crack espagnol répond par les actes, pas par les mots

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Lamine Yamal, la jeune pépite du Barça, a répondu sur le terrain aux propos du Gabonais Mario Lemina, milieu de terrain de Galatasaray, en délivrant deux passes décisives en l'espace de 3 minutes grâce à des gestes inspirés, contribuant ainsi à la victoire du club catalan sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes hier mardi dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Le brio de Yamal est survenu dans un match dont l'atmosphère avait été rendue encore plus électrique par une ancienne déclaration de Lemina remontant à août 2025, lorsqu'il avait été interrogé au sujet de la star espagnole et avait répondu par une phrase qui avait suscité une vive polémique : "Qui est Lamine Yamal ? Je ne le connais pas, moi je connais Leroy Sané", des propos revenus en force sur le devant de la scène avant le duel européen entre le Barça et Galatasaray

Et bien que plus d'un an se soit écoulé depuis ces mots, l'approche de la rencontre les a remis largement en circulation dans les médias et sur les réseaux sociaux, en particulier chez les supporters du Barça, qui ont considéré cette déclaration comme un dénigrement du talent de leur joueur, même s'il n'est pas apparu clairement si le joueur de Galatasaray avait prononcé ces mots sur le ton de la plaisanterie ou s'il avait délibérément cherché à provoquer les supporters du club catalan.

L'histoire ne s'est pas limitée aux déclarations relayées avant la rencontre, puisque le début du match a été marqué par un accrochage entre Lemina et Yamal, qui a dégénéré en une légère altercation entre les deux hommes, avant que l'arbitre n'intervienne rapidement pour mettre fin à la situation et ramener le calme sur la pelouse.

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Cet incident a fait monter la température de la confrontation, d'autant qu'il a coïncidé avec le retour sur le devant de la scène des propos du joueur de Galatasaray, les regards se tournant alors vers Yamal et sa capacité à répondre sur le terrain, au vu de l'énorme attention qui a accompagné les déclarations de Lemina avant le coup d'envoi.

La réponse la plus éclatante de Yamal est venue de sa prestation sur le terrain, après avoir livré des éclairs techniques remarquables et délivré deux passes décisives en seulement 3 minutes au début de la seconde période, contribuant à la large victoire du Barça dans l'antre de l'équipe turque et confirmant une nouvelle fois sa capacité à faire la différence grâce à sa technique et à sa vision offensive.

Les répercussions de la rencontre ne se sont pas arrêtées à la réponse de Yamal sur le terrain, puisque Lemina est devenu, après le match, la cible des moqueries de nombreux amateurs de football sur les réseaux sociaux, surtout après que le joueur gabonais a quitté la rencontre, remplacé seulement 5 minutes après le troisième but du Barça.







