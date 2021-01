Rennes : Flavien Tait absent 4 à 8 semaines

Touché à la cheville contre Lyon (2-2), Flavien Tait ratera les prochains matches du Stade Rennais. Son absence est évaluée entre 4 et 8 semaines.

Coup dur pour Flavien Tait. Entré en jeu samedi contre (2-2), le milieu de terrain du a été victime d'un coup à la cheville qui ne sera pas sans conséquences. Selon les informations de Goal, l'ancien Angevin devrait rater plusieurs semaines de compétition. Son absence est évaluée entre 4 et 8 semaines.

Rappelons que dans ce secteur de jeu, James Léa-Siliki et Yann Gboho négocient un départ cet hiver. Clément Grenier est revenu en forme et Jonas Martin est toujours dans le groupe. Il sera bon de surveiller si la blessure de Tait peut avoir une incidence ou non sur la suite du mercato rennais.