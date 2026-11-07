René van der Gijp en a assez vu et tire une conclusion sur l’Ajax

L’Ajax a signé jeudi soir une éclatante victoire 1-6 face au FC Midtjylland. La prestation convaincante du club d’Amsterdam n’a pas échappé à René van der Gijp, comme il l’a fait savoir dans Vandaag Inside.

« On ne marque pas six buts comme ça », commence Van der Gijp. « On peut toujours dire que l’adversaire joue à dix, mais dans ce cas, on peut aussi arrêter de jouer. On peut tous rester devant sa propre surface de réparation et les laisser essayer. »

Van der Gijp salue donc la manière dont l’Ajax s’est montré jusqu’à la dernière minute au Danemark. Le jeu de l’équipe l’a convaincu au point de penser que le club est en train de se relever.

« J’ai vu jouer l’Ajax plusieurs fois dernièrement, à domicile aussi. L’équipe est vraiment sur la voie du retour. Elle revient vraiment au contact. Personnellement, ça me ferait très plaisir. Qu’on puisse attendre la dernière journée pour voir ce qui va se passer entre trois équipes », dit-il en faisant référence à la lutte pour le titre avec le PSV et Feyenoord.

Face à Midtjylland, tout a simplement tourné en faveur de l’Ajax. Y compris pour Marcos Leonardo, qui a inscrit le sixième but du club d’Amsterdam en fin de match.

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« Peut-être que ce garçon en avait besoin », estime Johan Derksen. « Il était content ! », réagit Van der Gijp. « Il a marqué le but du 1-6, pas de quoi être aussi content, haha. »

Il est clair que l’Ajax traverse une bonne période. Mais pour dresser un bilan vraiment positif des dernières semaines, il faudra battre le FC Twente ce week-end. La rencontre à la Grolsch Veste débutera dimanche à 14 h 30.