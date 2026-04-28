Dans le podcast KieftJansenEgmondGijp, René van der Gijp doute que Mika Godts puisse s’imposer à l’étranger. L’ailier gauche de l’Ajax a inscrit un but contre le NAC Breda, qui est longuement comparé à celui marqué par Zlatan Ibrahimovic face au même adversaire en 2004.

« Que pensez-vous de la comparaison entre les buts de Mika Godts et ceux de Zlatan Ibrahimovic ? Eh bien, Zlatan était plus conscient de ce qu’il faisait que Godts », analyse Van der Gijp.

« Avec Godts, j’avais l’impression qu’il courait en se disant : “je vais voir jusqu’où je peux aller”. Ça aurait très bien pu s’arrêter dès le premier adversaire. »

« Avec Zlatan, j’avais plutôt l’impression qu’il faisait quelque chose de manière très consciente. Zlatan avait un peu moins de vitesse à ce moment-là, car il effectuait des feintes et des pivots. »

Godts, lui, était lancé et se contentait de courir, attendant qu’un adversaire vienne le percuter. Je ne lui passe pas le ballon », poursuit Van der Gijp, qui se demande si Godts s’épanouirait à l’étranger.

« Ce qui est fou, c’est que Suárez a simplement repris là où il s’était arrêté à l’Ajax : marquer des buts. Mais écoutez : les ailiers ne servent à rien s’ils ne sont pas du niveau d’Olise. Sinon, ils ne servent pas à grand-chose. »

« Si Berghuis partait en France aujourd’hui, les gens se diraient : qu’est-ce qu’on va faire de lui ? Olise, lui, plante 23 buts et délivre 18 passes décisives. Pour être vraiment utile, un ailier doit être impliqué sur 40 ou 50 buts. »

Si un ailier ne parvient pas à ces chiffres… On dit même de Gakpo qu’il se contente de rentrer à l’intérieur, et Noa Lang fait exactement la même chose », conclut Van der Gijp.